Asylpar på 17 og 26 måtte ikke bo på samme center: Kræver 50.000

De blev gift i Tyrkiet i 2014, men da de nåede Danmark i 2016 fik de to syriske flygtninge - som nu var blevet 17 og 26 år - besked på, at de ikke måtte bo sammen. Det var ulovligt, og derfor vil de nu have godtgørelse.

- Af principielle årsager er det godt det her sker.

- Staten skal overholde loven.

Sådan skriver David L i en af de 77 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil om de 50.000 kroner, et syrisk asylpar, der blev tvangsadskilt tilbage i 2016, nu vil have i godtgørelse fra den danske stat.

Barnebruden fra Langeland: Blev gift som 13-årig

Godt de har lagt sag an

Hun var 17 år og højgravid, og han var 26 år, da ledelsen på det asylcenter, de var indkvarteret på, fortalte dem, at Inger Støjberg havde bestemt, at de - pga af kvindens alder - ikke måtte bo på samme center. Og at politiet ville blive tilkaldt, hvis de ikke flyttede frivilligt.

- Godt at de har lagt sag an.

- Staten skal ikke bryde loven, og hvis den gør skal den retsforfølges, skriver Marianne F i en anden populær kommentar, for parrets krav om godtgørelse hænger sammen med at ombudsmanden - efter den store debat om 'barnebrude' på asylcentre - bestemte, at Inger Støjberg havde handlet ulovligt og at hendes instruks til asylcentrene var 'særdeles kritisabel'.

Se også: Støjberg tilstår: Asylpar blev skilt ad ulovligt

Han er alt for mig - mand og ven

- Jeg glemmer det aldrig.

- Det var et chok og et traume for mig, for han er alt for mig – min mand og min ven, forklarede den i dag 20-årige kvinde - ifølge Politiken - i retten i går gennem sin arabiske tolk, og selv om de fleste af Politikens Facebook-venner altså støtter parrets krav, så er der 43 der har liket denne besked fra Annemette K:

Vi skal ikke være til grin

- De har boet her i ca. 4 år, de kan IKKE tale dansk, de taler gennem en tolk.

- De er rejst hertil gennem EU. De er ikke flygtninge, send dem tilbage!!

- Vi skal hjælpe humant. Men vi skal altså ikke være til grin. Skam jer!

- Skik følge eller land fly! Ud tak, skriver Annemette K, men hvad tænker du?