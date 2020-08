Asylsøger gik i land og fik bank

- Politiet vil nu jage angriberen, fange ham og give ham en bøde for overtrædelse af Covid-reglerne.

- Han vil blive beskyldt for racisme og had, og samtidig vil det samme politi og grænsestyrken byde velkommen til tusinder af ulovlige, potentielt farlige kriminelle.

- Og hjælpe dem over fra Frankrig og ind i 4-stjernede hotelværelser med gratis mad og lommepenge, som fattige briter kun kan drømme om.

Første af sin slags

Sådan skriver Tom M i en meget populær kommentar (10.531 likes) skrevet på Daily Mail om den asylsøger, der i i søndags blev angrebet af en ukendt mand, da han gik i land i England. Angrebet - som bringer minder frem om den måde den græske befolkning tog imod asylsøgere i foråret - er det første af sin slags ifølge The Times. Men i kommentarfeltet er der adskillige, der forudser at den slags vil blive dagligdag:

Send dem retur

- Der vil komme mange af den slags angreb, hvis de illegale ikke bliver stoppet.

- Hvorfor lade dem gå i land - send dem retur, skriver en tony b, der har samlet mere end 7000 likes, og debattøren 'lards' under sig også:

- Så politiet har tid til at efterforske det her?

- De havde ikke tid til at besøge min bedstemor, da hendes hus blev røvet, skriver lards.

Flere end 4000 er kommet i år

Ifølge The Times er over 4.100 migranter ankommet til Storbritannien i gummibåde indtil videre i år. Og sidste søndags standsede den britiske kystvagt 151 migranter, der var spredt ud på flere små både, og dermed ender tallet for august på mere end 650.

Det er mere end en fordobling sammenlignet med sidste år, hvor 2.000 bådflygtninge tog den risikable tur igennem en af klodens travleste sejlruter, der adskiller Storbritannien fra det nordlige Frankrig. I 2018 var antallet blot 297.