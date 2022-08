Atomkraft-partier stormer frem

- Det kræver et folk, der lever i elendighed, at starte en revolution.

- Høje energipriser er den hurtigste vej til elendighed.

Stabil energi

Sådan skriver Roger O. i en kommentar på det svenske parti Moderaternas Facebook-side om den svenske energisituation, der også er præget af gigantiske prisstigninger - og om partiets kamp for mere atomkraft.

Der er nemlig valgkamp i Sverige, og Moderaterna er sammen med Sverigedemokraterna, Kristendemokraterna og Liberalerna store fortalere for at udbygge kernekraften. Moderaterne foreslår f.ex. at indføre investeringsstøtte i form af grønne kreditgarantier på 400 milliarder (280 milliarder danske) til ny atomkraft. Den nuværende regering mener ikke at staten skal bruge penge på atomkraft.

Elendighed fører til revolution

I tirsdags besøgte repræsentanter for partierne således atomkraftværket Forsmark - da lå de som samlet blok til at tabe valget i meningsmålingen fra SVT/Novus. Dagen efter øgede tilslutningen til partierne - og i dag viser målingen, at de fire atomkraftpartier til sammen står til at 51,8 procent. Men spørgsmålet er om det er atomkampagnen, der lokker vælgerne.

Kan blive nødvendigt at afbryde strømmen

- For nylig har Svenska Kraftnät (svarer til Energinet i Danmark red.) advaret om, at det sydlige Sverige har for lidt strøm. Og at nogle store elforbrugere muligvis skal afbrydes fra elnettet.

- Det var de fire atomkraftreaktorer, der er lukket ned, som stod for en stor del af effekten i det sydlige Sverige.

- Det er, hvad der kan ske, hvis man undlader at lave en konsekvensanalyse.

- Så saboterer man alle Sveriges virksomheders billige elforsyning og alle husstandes eludgifter, skriver Bengt E i anden kommentar, men hvad siger du?