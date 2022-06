Atomkraftopgør i EU: Kæmpe sejr

- JÆS!

- Flertal på linje med SF og De Grønne stemte for at forkaste EU-Kommissionens forslag om at stemple naturgas og A-kraft grønt.

- Det er en kæmpe sejr for klimaet!

En fjerdedel af EU's strømproduktion er A-kraft

Sådan skriver SF's Margrethe Auken, medlem af EU-Parlamentet, på Twitter om dagens afstemning i EU-Parlamentets Miljø- og Økonomiudvalg.

64 for, men 76 imod

Politikerne skulle sige ja eller nej til, at investeringer i naturgas og kernekraft under visse betingelser kan kaldes grønne. Det mener embedsfolkene i EU-Kommissionen nemlig, men af de 138 folkevalgte udvalgsmedlemmer, der stemte i dag, stemte et knebent flertal på 76 imod. 64 stemte for:

- Ja, til klimahandling! Nej til greenwashing!

- Virkelig vigtigt, at EU-Parlamentets Miljø- og Økonomiudvalg afviste EU-Kommissionens bizarre påstand om, at gas og atomkraft skulle være grønt. Nu fortsætter kampen for at få et flertal i det samlede EU-Parlament, skriver Enhedslistens Nikolaj Simonsen, og den radikale Morten Helveg jubler også:

Hele parlamentet tager stilling til juli

- Taksonomien, som definerer, hvad der er grønne investeringer, møder modstand i EU-Parlamentet.

- Udvalgene siger - som jeg - nej tak til gas og gammel russisk kernekraftteknologi i taksonomien. Hele parlamentet skal tage stilling på plenarsamlingen i juli, skriver Morten Helveg.

Ifølge Eurostat kom en fjerdedel - 24.6 procent af den elektricitet, der blev produceret i EU, fra atomrkraft.

13 af 27 EU-lande har atomkraft

Der er atomkraftværker i Finland, Belgien, Bulgarien, Frankrig, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Rumænien, Slovakiet, Ukraine og Ungarn - og onsdag 6. juli skal alle 705 medlemmer i Eu-Parlamentet stemme om samme spørgsmålU

Hvis det bliver et ja 6. juli, kan pensionskasser, banker og andre investorer med god samvittighed sætte deres penge i atomkraft og naturgas, hvis de vil skubbe på den grønne omstilling.

Hvis 353 medlemmer stemmer nej, bliver naturgas og atomkraft ikke inkluderet på listen over grønne investeringer. Men hvad tænker du?