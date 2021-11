Atomkraftværk i Odense: Ekstremt positivt

Han vil bygge et atomkraftværk i Odense - for klimaets skyld. Og reaktionerne overrasker ham, for faktisk er der mange, der er positive

- Det har været overvældende at se den respons, vores forslag har fået.

- Overvældende at opleve, hvor mange der rent faktisk går op i den her sag.

Vildt at opleve

- Mængden af kommentarer på de sociale medier har været helt enorm, og det er glædeligt for os, at vi kan vække folks interesse og være med til at skabe debat omkring en sag, vi brænder for.

- Og det har været vildt at opleve, hvor megen af den respons der har været positiv. For det har den faktisk i hel ekstrem grad.

1300 kommentarer

Sådan skriver Liberal Alliances spidskandidat til Odense Byråd, Gustav Aakerlund Jensen, til nationen! efter et par dage med heftig atomkraft-debat. 151 kommentarer har Gustavs forslag om at bygge et atomkraftværk ved Odense fået på Fyens.dks Facebook-profil, 476 kommentarer er der skrevet på TV2 Fyns Facebook og 711 kommentarer på Ekstra Bladets Facebook-profil. Og ganske mange er som Gustav skriver positive:

De radikale har levet under en sten

- Det viser os jo, at idéen om et atomkraftværk i Odense Kommune ikke nødvendigvis er så fremmed for mange borgere.

- Og jeg tror, at når Rasmus Helveg fra Radikale Venstre (formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg red.) siger, at han er overbevist om, at 99,9% af Odenses befolkning ville være stærkt uenige med os – eller at kun 200 odenseanere skulle være enige – så er det enten fordi, han har levet under en sten på Christiansborg de sidste mange år, eller også er han bange for den udvikling, der helt åbenlyst sker i folkestemningen lige nu på det her spørgsmål, fortsætter Gustav.

Sikker, stabil og meget grøn

En kommune kan selvfølgelig ikke selv bestemme, om de må bygge et atomkraftværk, og Gustavs plan er at bede Folketinget om lov. Og selv om formanden for klimaudvalget altså ikke tror på atomkraft, så er Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, der selv er medlem af folketinget, helt klar til at bakke op:

- Nutidens kernekraft kan sikre en sikker, stabil og meget grøn energiform, der kan spare samfundet for uanede mængder af CO2.

Vi bakker op

- Det vil bidrage enormt til den grønne omstilling og redde mange menneskers liv.

- I dag dør mere end 20.000 mennesker på globalt plan hver eneste dag på grund af olie, kul og gas. Hvis politikerne og borgerne i Odense ønsker kernekraft i kommunen, så vil vi selvfølgelig bakke op, skriver Alex til nationen!

Der er 106 atomreaktorer i Europa. Skal nummer 107 stå i Odense? Screenshot fra world-nuclear.org

Biden, Johnson og Macron: Atomkraft, atomkraft og atomkraft

22.000 briter bygger nyt a-kraftværk