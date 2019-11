Auken efter modeinterview: Bliver kaldt 'kælling'

Den tidligere miljøminister - som tjener mere end 700.000 kr om året som politiker - mener, at 'det skal gøre ondt på pengepungen, når man køber modetøj'. Og at man - uanset hvad ens budget er - ikke skal købe noget, hvis det er for billigt

- 'Dumme kælling', 'Magen til kælling', 'utroværdige menneske' og mange andre lidet flatterende benævnelser har føget på Facebook de seneste dage om Danmarks tidligere miljøminister og nuværende klima- og miljøordfører for Radikale Venstre Ida Auken

- Ophavet til virakken er et interview bragt på bloggen Modevidenskab, hvor overskriftscitatet, som angiveligt er fra Auken selv, er: ’Det skal gøre ondt at købe tøj’.

- Allerede når man læser den overskrift opstår der straks en tvivl om det virkelig kan passe, at Ida Auken (også) er gået i Johanne Schmidt-Nielsen-mode med en nybagt hang til de dyre goder i livet.

- Og når man så nærlæser artiklen bliver man desværre bekræftet i at forvandlingen er sket.

Undgå den billige ende af skalaen

Sådan indleder Simon P et brev til nationen! om modetøj, folketingspolitikeres løn og hensynet til klimaet og miljøet. Simon er - ligesom adskillige Facebook-brugere - forarget over Ida Auken, som tjener en del mere end gennemsnitsdanskeren, tillader sig at mene, at man skal lade være med at købe billigt tøj. Og han synes hun skulle lave noget lovgivning, i stedet for at give interviews. Hans brev - som Ida Auken har fået mulighed for at kommentere - fortsætter således:

- Auken - der engang stod fast besluttet i solidaritetens tjeneste i Socialistisk Folkeparti - er åbenbart omgjort eller måske snarere omskolet af en fed MF-løn i mange år til at være førsteklasses bannerfører for den borgerlige banehalvdel – den elitære del vel at mærke.

- I interviewet siger Auken nemlig, ganske som det står i overskriften, at det skal gøre ondt på pengepungen at købe modetøj, og dermed at vi alle sammen altså skal gå undgå at købe tøj i den billige ende af skalaen.

- Eksempler som H&M, Zara og Bestseller nævnes som nogle af de syndere, hvis bæredygtighedsmæssige indsats er utilstrækkelig, hvorfor disse derfor bør udelukkes, når der skal handles tøj.

- Dertil kommer at Ida Auken gør et stort nummer ud af at pålægge forbrugerne af tøj i almindelighed en grad af ansvar for modeindustriens gøren og laden i et bæredygtighedsmæssigt perspektiv, som overhovedet ikke er rimelig.

Ufolkeligt snobbet vås

- Hun mener nemlig, at det primært er forbrugernes skyld, at modetøj er skadeligt for miljøet at producere - for underforstået må vi jo alle indse, at modebranchen jo bare følger med efterspørgslen og forsøger at optimere overskudsgraden.

- Det fremgår ikke af artiklen om Ida har været en tur forbi Snapstinget og få sig en lille én inden hun gav dette interview, men noget kunne tyde på det.

- Fordi det er gudhjælpemig noget fordrukkent ufolkeligt snobbet vås, at vi alle kun skal købe dyrt tøj, hvis vi vil redde klimaet.

- Og det er lige så meget noget vrøvl at det er forbrugerne, der bærer ansvaret for de klimamæssige ugerninger, som en efter alt at dømme skruppelløs modebranche foretager både i Danmark men vistnok mestendels i Kina og lande i Sydøstasien.

Ikke forbrugernes ansvar

- Det er skammeligt at tøjindustrien sviner så meget og halter så langt bagefter på bæredygtighedsfronten, men det er op til industrien, at finde en løsning på dette, og undskyldningen som lyder at det er svært fordi profitten daler for meget med bæredygtige produktionsløsninger, som Ida Auken indirekte taler ind i i det pågældende interview, er bare kategorisk dårlig.

- Der bliver tjent rigeligt med penge til at det må kunne lade sige gøre.

- Det er menneskeligt at fejle og dette viser om ikke andet at Ida Auken i høj grad er et menneske for de udtalelser var vist et par gedigne smuttere. I stedet for at bruge tiden på at give interviews til pressen, som mest af alt kun skræmmer almindelige vælgere væk fordi hun signalerer, at hun har mange penge at bruge på eksklusivt tøj og sko, så er et ydmygt forslag herfra at hun skulle prioritere mere tid til at lave noget fornuftig politik, som kan holde de brancher i ørerne, som belaster vores planet mest.

- Det er vist det, der i virkeligheden er det vigtigste for alle sammen lige nu, skriver Simon P, men hvad synes du?