Av-av: Topchef misser bonus på 19 millioner

Det er svært at sælge vindmøller for tiden - så derfor går Vestas' øverste chef glip af årsbonus

- Konkret går Henrik Andersen glip af en mulig bonusudbetaling på 2,6 mio. euro, godt 19,2 mio. kr.

- Der ikke bliver udbetalt, fordi Vestas ikke har nået på forhånd fastsatte præstationsmål.

Sådan skriver mediet Energiwatch i dag om de økonomiske realiteter i vindmøllebranchen, der i værste fald kan føre til, at topchefen må nøjes med sin grundløn 13,1 millioner kroner for indsatsen i 2022.

Minus 12 milliarder

De sidste ni år har ellers været overskudsår, men på grund af stigende udgifter til energi og råvarer samt høj inflation, måtte firmaet onsdag meddele, at de havde haft et underskud på knap 12 milliarder kroner for året.

Årsløn på 8 millioner provokerer

Minus syv milliarder

I efteråret måtte en af Vestas' helt store konkurrenter, Siemens Gamesa, der kører med forskudt regnskabsår, meddele at man havde tabt syv milliarder på driften. Og i januar kunne Vesta's amerikanske konkurrent, General Electric, fortælle at de i 2022 havde tabt adskillige milliarder på deres vedvarende energi-forretning, der primært består af salg, produktion og servicering af vindmøller.

Minus 15 milliarder

- Efter et underskud i den del af forretningen i fjerde kvartal på 454 mio. dollar kan det samlede tab i divisionen for 2022 gøres op i 2240 mio. dollar mod et underskud året før på 795 mio. dollar, skrev Marketwire.

2240 millioner dollars er 15,6 milliarder kroner, men hvad tror du?

