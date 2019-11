Bad kommunen fjerne nazi-graffiti: Se deres svar

En borger i Taarbæk nord for København, skrev til kommunen, da han opdagede et hagekors på en mur. Men det havde kommunen ikke midler til at tage sig af

- Jeg har anmeldt en nazistisk grafitti (ved viadukten til kirken).

- Det er en swastika med tallene 88,der står for HH - heil Hitler.

- Det hører ikke hjemme i vores by!

Graffiti har vi ikke midler til af fjerne

- Her er kommunens svar:

- Besked: Tak for din henvendelse.

- Graffiti er ikke noget Arealdrift har midler til at fjerne på nuværende tidspunkt.

- Henvendelsen afsluttes hermed og vil fremstå som færdiggjort.

Aktive borgere malede den over

Sådan skrev Thorkild H på Facebooksiden Taarbæk Nyt for en god uges tid siden - altså før det massive hærværk i Randers - om den måde, hans kommune tog imod en anmeldelse om nazistisk graffiti. Thorkild sluttede opslaget med et 'hvad gør man så?', og det svarede nogle aktive borgere på med pensel og maling.

- Først var der nogen aktive borgere, der malede den over.

- Og nu har kommunen helt fjernet den, og samtidig tilkendegivet, at man ikke accepterer anstødelig grafitti, samt at sådanne vil blive fjernet, skriver Thorkild til nationen!, men hvad tænker du?

Nazikriseberedskab

Alternativets retsordfører, Sikandar Siddique, skriver i dag til nationen!, at partiet vil have et 'nazi-kriseberedskab', da der alt for længe har der været ensidig fokus på religiøs ekstremisme, mens politikere har 'overset' højreradikalisme og nynazisme.

- Det har medvirket til at ekstremister på den yderste højrefløj - uden myndighedernes opmærksomhed - har haft mulighed for at operere i mørket, groft sagt uhindret.

- I Tyskland iværksætter man nazi-kriseberedskab og vi må også overveje en handlingsplan for at bekæmpe antisemitisme og hadforbrydelser herhjemme.

Gammeldags efterretningsmæssigt arbejde

- Planen skal først og fremmest indeholde et politisk fokus. Samt en action-handlingsplan hvor myndighederne kortlægger truslen og med konkrete tiltag går efter at komme truslen til livs.

- Go gammeldags efterretningsmæssigt arbejde.

- Dernæst skal der også laves en forebyggelses og resocialiseringsplan, som skal sørge for at stoppe rekrutteringen til højreekstreme miljøer.

- F.eks. indføre mentorordninger og uddanne myndighedernes 'frontpersonale' såsom politi, sygeplejersker, brandfolk og mange flere tiltag, skriver Sikandar Siddique. Hvad mener du?