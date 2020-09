Bad sex-partner 'gøre noget': Så gik han

- Jeg var ved at eksplodere, for jeg ville jo også gerne komme, og han gjorde absolut intet for mig.

- Jeg vil jo ikke skabe dårlig stemning.

- Og derudover er det ikke særlig fedt at modtage en gave, som jeg selv har bedt om.

Sådan fortæller Nadia H. til TV2 Nyhederne om at have lyst til sex - også mere end de fleste - og at blive frustreret over mænd, der ikke gider tilfredsstille hende.

Så vigtigt - især det med at sex er for to

Nadia er en af de fire kvinder, der bliver fulgt i TV2 PLAY's nye programserie 'Fordi vi har lyst' - og hun synes, det for dårligt og tegn på dårlig opdragelse, at mændene ikke gør sig mere umage. Men da hun en dag - efter et blowjob - spurgte sin sex-partner, hvorfor han ikke ville gøre noget for hende, blev han stille - og de endte med at gå hver til sit.

På TV2 Nyhedernes Facebook-profil har interviewet skabt en del debat - og flere kvinder mener, hun har en pointe:

- Det er så vigtigt, det hun kommer med.

- Og især det punkt med at sex er til for begge to.

- At det ikke kun er kvinden, der gør en indsats for at please og behage, men at manden også gør en indsats i at finde den pågældende kvindes punkter og lyster :)

Nogle mænd er nitten

- Har været heldig selv nu, hvor jeg har en skøn kæreste, men bestemt også mødt mænd, som mener, at deres pik er nok, og de ikke behøver at gøre/bruge andet.

- Det er nitten. Og så bliver fornærmet eller usikker, hvis man prøver at guide, skriver Linea S. i en af de192 kommentarer, og Camilla S. er enig:

- Ikke overrasket over, hvor mange mænd kontra kvinder der kommenterer negativt på denne artikel og ikke anerkender problematikken, hun står med.

- Har mænd så svært ved at forstå, at kvinder også har behov, og at sex går to veje, skriver Camilla, men hvad tænker du?