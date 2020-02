Ballade: Tvinges til at gå i skole med børn af arbejdsløse

- Så meget for at værne om det frie valg med det nye fordelingssystem.

Sådan skriver Line M i en kommentar på Stiften.dks Facebookprofil om den måde gymnasieelever i Aarhus og omegn fremover bliver fordelt på, når de søger uddannelsessted.

Max ti procent fra hårdt ramte boligområder

Regionen har nemlig besluttet, at der i gymnasierne fremover kun må være 10 procent elever fra boligområder med mange arbejdsløse - og det betyder at flere elever fra områder med få arbejdsløse, skal søge længere væk:

- Vi har brug for at lære hinanden at kende, hvis vi skal sikre samfundets sammenhængskraft.

De stærke og dem med anden etnisk baggrund

- Når man samler elever med det stærkeste faglige udgangspunkt på et gymnasie, dem med anden etnisk baggrund på et andet og nogle uden interesse for for eksempel de naturvidenskabelige fag på et tredje, ja, så er det ikke god uddannelsespolitik, skriver den radikale politiker Hanne Roed i et læserbrev i samme avis - men eleverne på f.ex. Risskov Gymnasium bryder sig ikke om, at deres venner fra området, skal længere væk, for at gå i gymnasiet:

- Omfordelingen går ud på at de velfungerende gymnasier i Region Midtjylland skal skære 1 klasse pr årgang, på andre skoler som Marselisborg skæres to klasser fra på hver årgang.

- Disse klasser skal i stedet oprettes på gymnasier med færre ansøgere såsom Viby og Langkjær, skrev eleverne forleden på deres gymnasies Facebook, og gik i strejke.