Bamse er sur på sin nye læge: Sagde jeg bare kunne tabe mig

- Hej EkstraBladet.

- Hernede i Nakskov har vi ikke en alm. praktiserende læge mere. Vi har en fin klinik, der hedder Nordic Medicare.

- Forleden måned skulle jeg så ringe og bestille en tid hos Nordic. Det var den 11/9.

- Jeg ville gerne undersøges, da jeg var meget svimmel. Jeg er hjertepatient, og har noget med den ene hjerteklap.

- Men der ville gå en måned før jeg kunne få en tid, fik jeg at vide.

Via vagtlægen fik jeg tid dagen efter

Sådan indleder Flemming R - også kaldet Bamse - et brev til nationen! om den i hans øjne meget utilfredsstillende situation syge borgere i Nakskov er havnet i. Bamse er langtfra den eneste, der klager. Flere hundrede har ifølge den lokale avis Folketidende deltaget i en underskriftindsamling imod klinikken de seneste dag. Den kan du læse om her.



Bamses brev. som klinikkens sundhedsfaglige direktør svarer på nedenfor, fortsætter således:

- Jeg ringede så til vagtlægen om aftenen, da jeg stadig var meget svimmel, og sjovt nok kunne vagtlægen få lavet en tid til mig allerede dagen efter hos Nordic.

- Ja, man skal åbenbart ringe til vagtlægen, for at få en tid hos Nordic.

- Men da jeg så møder op hos lægen, siger han, at han ikke kan hjælpe mig, og at han ikke vil undersøge mig pga. min vægt. Jeg vejer 130 kilo.

Men så sagde lægen jeg skulle tabe mig og spise slankepiller

- Han mente, at jeg selv skulle kontakte en ørelæge om min svimmelhed eller gå en tur i skoven og samle blade, så jeg kunne tabe mig.

- Han foreslog også nogle slankepiller. Æv.

- Det er faktisk sådan, at hver gang jeg ringer og vil bestille tid, bliver jeg bedt om at se tiden an. Det synes jeg ikke kan være rigtigt.

- Den gamle læge jeg havde var rigtig god.

Den gamle læge rørte mig med en kærlig hånd

- Når jeg kom ind og fortalte, hvordan jeg havde det, tog hun mig i hånden, mærkede på mig og lyttede til mig.

- Og så tog hun de prøver, som skal tages og beroligede mig på den måde og rørte på mig med en kærlig hånd.

- Hun vidste at jeg var hjerte patient, og havde også min journal, skriver Bamse, men ifølge Niels H. Riewerts Eriksen, der er sundhedsfaglig direktør og speciallæge i Nordic Medicare A/S, så foregik konsultationen helt anderledes:

Det er ikke det der står i journalen

- Der er stor diskrepans mellem patientens beretning, og det der fremgår af journalen.

- Derudover kan jeg ikke udtale mig om patientsager, da jeg som læge har tavshedspligt.

- Helt generelt kan jeg oplyse af alle akutte patienter får en tid samme dag de kontakter Nordic Medicare og sådan har det altid været. Ellers får de fleste en tid hos os inden for fem hverdage, som vi ifølge servicemålet skal tilstræbe.

Og nogle bør vente med kontrolbesøg til det giver mening

- Jeg kan endvidere oplyse, at det er helt normalt, at nogle patienter bookes til opfølgning, efter et lægefagligt standardskema for eksempel 1, 3 eller 6 måneder frem afhængig af opfølgningsformålet med patienten og at patienten slet ikke bør komme til læge, før et kontrolbesøg giver faglig mening.

- Her kan der være tale om kroniske sygdomme så som diabetes, kronisk obstruktive lungesygdom, hypertension med videre.

- Udvalgte patienter opfatter dette som ventetid, men virkeligheden er, at der er tale om sygdomsmæssige- eller diagnostiske hensyn, hvorfor det ikke giver mening at møde patienten før.

Vi ønsker at sætte nye standarder

- Udover den fysiske tilgængelighed er den telefoniske tilgængelighed også vigtig for Nordic Medicare.

- Derfor har vi som den første aktør inden for almen praksis, og stadig den eneste aktør, valgt at holde åben fra kl. 8:00 – 18:00 alle hverdage og fra kl. 8:00 – 13:00 lørdage og søndage – hele året på samtlige af vores lægeklinikker.

- Vores gennemsnitlige telefoniske tilgængelighed er på knap 2 minutter for at komme i kontakt med os.

Vi gør mere end vores kontrakt forpligter os til

- Vi har ikke valgt at udvide vores tilgængelighed fordi vores kontrakter med regionerne forpligter os til dette, men fordi vi ønsker at sætte nye standarder, inden for almen praksis i vores evige ambition om at skabe et bedre sundhedsvæsen, skriver den sundhedsfaglige direktør, men hvad siger du?

Hvad mener du om en 'ventetid' hos lægen på 1 måned? Det er alt for lang tid Det er nok lægen der ved bedst Ved ikke Kan en læge tillade sig at sige til en hjertepatient, at han skal gå en tur i skoven? Ja Nej Ved ikke Har du erfaring med Nordic Medicare? Ja, jeg synes de gør et fint stykkearbejde Ja, det er ikke i orden, den måde de gør det på Nej Hvad mener du om en 'ventetid' hos lægen på 1 måned? 76 % Det er alt for lang tid 18 % Det er nok lægen der ved bedst 6 % Ved ikke Kan en læge tillade sig at sige til en hjertepatient, at han skal gå en tur i skoven? 53 % Ja 42 % Nej 5 % Ved ikke Har du erfaring med Nordic Medicare? 3 % Ja, jeg synes de gør et fint stykkearbejde 5 % Ja, det er ikke i orden, den måde de gør det på 91 % Nej Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Der er mangel på læger i mange dele af Danmark, og senest har Mette Frederiksen foreslået at nyuddannede læger skal aftjene en form for 'værnepligt' i en klinik i et område med lægemangel.

Se også: Chokerende: Ingen skal tvinge læger til at arbejde på Fyn