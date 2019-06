Bank-assistent til 80-årig: Forstår godt du føler dig dum

nationen! har fået et opkald fra 80-årige Gyda L, der var rasende over, at hun skulle svare på 'de mest personlige' spørgsmål og anklagende' spørgsmål, da hun var i banken for at hæve penge i går.

- Jeg er helt almindelig pensionist. Jeg får udbetalt lige rundt regnet 9000 kr. pr måned, og så har jeg det seneste år også fået 3000 kr af min mands pension.

- Han døde desværre i august.

I mine 80 år har jeg aldrig fået den behandling

- Jeg plejer at hæve min penge i automaten, men i onsdags gik jeg så ind i banken for at hæve penge, men det skulle jeg da aldrig nogensinde have gjort.

- Mage til uforskammet behandling har jeg da aldrig i mine 80 år fået.

Sådan lød det i dag i nationen!-telefonen da en rasende Gyda ringede ind for at få luft. Gyda fortæller, at det er en del år siden, at hun har været banken, da hendes nu afdøde mand klarede den slags for dem begge, men onsdag fik hun lyst til personlig betjening. Det den 80-årige enke ikke var klar over var, at der nu er mange regler, som bankerne og kunderne skal leve op til. Bla, skal bankerne vide en del personlige ting. Det synes Gyda er for galt, og hun vil gerne høre, om hun er alene med den mening. Hendes brev fortsætter nemlig således:

Anklaget for at hvidvaske

- De anklagede mig jo inddirekte for at hvidvaske. Lige op i mit åbne ansigt.

- Mig, en helt almindelig pensionist med en lillebitte økonomi, skulle pludselig svare på mere end 20 personlige spørgsmål.

- Hvor mange penge regner du med at trække ud om året? Får du penge fra udlandet?

- Hvor er du født? Og den værste: Du hæver ofte kontanter, men bruger du alle pengene eller gemmer du nogen?

- Jeg var chokeret.

Ku' godt forstå jeg følte mig dum

- De kan jo se alle bevægelser på min konto de seneste 10 år, hvor jeg har været kunde, og bankassistenten sagde da også, at han godt kunne forstå, hvis jeg følte mig lidt dum, men han skulle stille spørgsmålene.

- Jeg ved ikke, hvad de kan bruge svarene til, men jeg følte mig rigtig skidt og krænket.

- Og selv om spørgsmålene ifølge bankassistenten kommer fra højeste sted, så synes jeg ikke de kan være den slags bekendt, sluttede Gyda, der gerne vil høre om DU også synes, at din bank ved for meget om dig.

Hævede 93.000 og skred i protest

Det er iøvrigt ikke første gang, nationen! kan fortælle om kundernes ulyst til at dele personlige oplysninger med deres bank.

