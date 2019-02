Banker sagde nej til Ilonas 250.000 kr

Ilonas virksomhed udlejer arbejdskraft fra østeuropa til danske virksomheder, og omsatte for 250.000 kr i januar. Men hun var lige ved at sende pengene til Polen, fordi hun fik nej til erhvervskonto af flere danske banker.

- Vi har faet cvr. nr. den 17 januar. Og efter lovgivningen skal vi oprette en erhvervs konto.

- Vi har så først henvendt os Den Danske Bank, som efter 4 dage og mange nedværdigende mails sagde ’Nej’. Selvom jeg har været kunde i 38 år og Rafael har været kunde i 3 år.

- Jeg spurgte så Nykredit, som jeg har været kunde hos i 30 år. De behøvede ikke fire dage – de sagde 'Nej' med det samme.

I januar var vores omsætning 250.000

Sådan indleder Ilona B, der sammen med Rafael driver firmaet Leasing Workers, der hjælper danske virksomheder med at skaffe arbejdskraft, et brev til nationen! om de problemer, det ellers ret så succesrige firma - omsætningen i januar lå på 250.000 kr - har.

Ilona er - som det bl.a. fremgår af ovenstående artikel om Sigurd - ikke den første, der har kontaktet nationen! om erhvervskonto-bøvl, og heldigvis hjalp hendes henvendelse til nationen!. Hendes brev fortsætter nemlig således:

- Vores firma Leasing Workers udlejer østlands-handværkere og i januar måned var vores omsætning på 250 tus.

Skat siger OK til at jeg sender pengene til Polen

- Jeg har nu én mulighed, som skat sagde ja til: Åben en erhvervs-konto i Polen. Det er et EU land og det er ok.

- Men nej, jeg synes ikke det er OK, men Danmark i 2019 er ligesom Polen var i 1981, alle bliver mistænkt, skriver Ilona.

nationen! har bedt Niels Bang-Hansen, Danske Banks chef for Business Banking DK, om at svare på, hvor ofte Danske Bank siger nej til at oprette en erhvervskonto, og svaret er, at de fleste faktisk får ja:

Danske Bank: Vi siger som udgangspunkt ja

- Danske Bank siger som udgangspunkt ja til alle, der ansøger om en erhvervskonto, hvis de kan legitimere sig selv og vise, at de driver en legitim forretning.

- Alene i januar har vi sagt ja til mere end 1500 nye erhvervskunder.

- Vi har ikke tal på, hvor mange vi siger nej til. Årsagerne til et nej kan være flere, men skyldes ofte, at kunderne ikke lever op til vores krav til dokumentation, lyder der fra banken, og her til formiddag har Ilona sendt denne korte med glade mail til nationen!

Tusind tak: Vi har fået ja

- Hej. Vi har fået ja til erhvervs-konto. Tusind tak for hjælpen.

