Banko-panik rammer Folketinget

Skatteministeren afslører nu, at alle partier på Christiansborg er ved at kigge på bankoreglerne. Spillemyndigheden har nemlig anmeldt 38 bankoforeninger til politiet, fordi medlemmerne spiller for meget banko

- Det skal være nemt, enkelt og uden alt for meget bøvl og besvær at lave et bankospil i en social sammenhæng, hvor pengene går til et almennyttigt formål.

- Og hvis man så driver en ren kommerciel virksomhed, skal man selvfølgelig betale en afgift som alle andre kommercielle virksomheder.

Det skal være almennyttigt

Sådan siger skatteminister Jeppe Bruus til TV2 Nyhederne om den panik, der har spredt sig i bankomiljøet efter at Spillemyndigheden har meldt 38 bankoforeninger til politiet, fordi de spiller for meget banko. Og de bankolovgivnings-samtaler politikere fra alle Folketingets partier pt. deltager i.

Banko-gok: 16 millioner

For loven siger nemlig at en forening ikke udelukkede eller fortrinsvis må drive banko.

Og selv om flere af de politianmeldte foreninger har berettet, at de donerer deres overskud til f.ex. en bokse- og brydeklub, en dartklub, et ishockeyhold, børneafdelingen på Sydvestjysk Sygehus, en festival for handicappede, en håndboldklub, en bowlingklub, Kræftens bekæmpelse og børnehospitalet i Skejby, så er Spillemyndighedens topchef klar i mælet:

Spillemyndigheden har med den her lov i hånden hevet bankoforeningen Byens Bedste Banko i retten. Dommer falder om et par uger.

Alt skal ødelægges

- Der skal være et almennyttigt formål for at udlodde spil.

- Og det at spille banko er ikke i sig selv et almennyttigt formål, siger Anders Dorph, direktør i Spillemyndigheden til DR Nyheder, men ser man på de kommentarer, der er skrevet på TV2 Nyhedernes Facebook-profil, så burde spillemyndigheden trække anmeldelserne tilbage:

- Kender mange der går til banko...det er deres sociale liv..

- Og det holder liv i foreningerne, da overskud går til gode formål.

- Alt skal ødelægges.

Dansk kultur slagtes

- Det er småpenge i forhold til online spil, skriver Sanne N. således i en populær kommentar (17 likes) og Chris Ø. frygter, at banko-balladen bare er starten:

- Fuldstændig sindssygt… endnu et stykke dansk kultur skal slagtes…

- Hvad fanden bliver det næste, skriver Chris Ø., men hvad tænker du?