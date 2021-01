'Banko-tricket': Skal betale 146.000 kr tilbage

- Hvor var det heldigt, at det var en forening som begik bedrageriet.

- For så slipper man med en lille 'fy fy', når man stjæler 146.000,- af kommunens kasse.

- Tænk hvis det var en kontanthjælpsmodtager, som lavede en lille bitte fejl.

- Så ville samme kommune lade den store hammer falde.

Tyveri er et hårdt ord

Sådan skriver Frank L i den ene af de to kommentarer,der foreløbig er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om Skovlund-Ansager Hallen, der ifølge et ti sider notat - skrevet på baggrund af dokumenter kommunen har fået tilsendt fra folk fra byen - har fået tilskud til forenings-aktiviteter - selv om foreningerne ikke har væree i hallen. Og at hallen har begået bedrageri ved at invitere til Farmerbanko - og få tilskud til 'træningsstævne'.

Betal tilbage - så kigger vi fremad

- Jeg synes, tyveri er et hårdt ord, og vi har jo valgt at gå den vej at henvende os til Skovlund-Ansager Hallen og sige, at det her er en forkert måde at administrere det på, og at de skal betale tilbage, og så kigger vi fremad, så vi igen kan genetablere tilliden, siger Venstremanden Mads Sørensen, der er formand for udvalget for kultur og fritid Varde i til avisen, og Frank L. er ikke den eneste, der synes, at den måde at håndtere sagen på er slap:

- Misbrug og svindel i Skovlund-Ansager bør ...... politianmeldes, så omfanget og karakteren kan blive undersøgt til bunds.

- Ligesom det omgående bør afdækkes, om der er hold i anklagen om, at andre haller kører tilsvarende – også selv om det er valgår og Venstre i Varde har tætte relationer til en række af hallerne, skriver Bjarne R på avisens egen side, mens Stig L synes sagen er løst helt fint:

- Jeg skal i al fredsommelighed gøre opmærksom på, at forvaltningens håndtering nyder opbakning fra hele Kultur- og Fritidsudvalget, skriver Stig, men hvad tænker du?