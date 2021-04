Bare det var mig: Corona-general har fået AstraZeneca

- Havde jeg bare fået chancen, så havde jeg taget et stik med Astra.

- I stedet for at den går til spilde.

Sådan skriver Jimmy C. i en kommentar på den svenske avis Corren,se Facebook-profil om at landets corona-general, Anders Tegnell i fredags fik første stik af den omdiskuterede Astra Zeneca-vacinne.

Må smider doser ud - folk vil ikke havde dem

I Sverige bliver borgerne nemlig stadigvæk tilbudt firmaets Vaxzevria-vaccine, selv om SVT i dag kan fortælle, at mange siger nej tak, når det går op for dem, at de skal stikkes med AstraZeneca.

Det betyder, at lægerne bliver nødt til at smide de færdigblandede doser ud - og det er Jimmy ikke den eneste, der ærgrer sig over:

- Det er synd at smide den ud.

- Det er da bedre, at alle som gerne vil vaccineres bedre med Astra Zenecas kan gøre det, uden at booke tid.

Tror mange gerne vil

- Jeg tror der er mange, der vil gøre det, skriver Sonja Sonja J. i en anden kommentar, mens Katarina K. hellere vil vente:

- Jeg stoler ikke på Astra, skriver hun.

Vil du?

I Danmark diskuterer politikerne, hvordan borgere - der er villige til at tage et stik med AstraZenecas vaccine, selv om danske myndigheder i torsdags besluttede at stoppe brugen i det officielle vaccinationens-program - kan få den, men hvad siger du?