Barsk besked til 54 forældre: Hent jeres børn

- Min søn startede i sommers på en efterskole, Ulstrup, som han havde glædet sig til at starte på.

- Han og alle 54 andre børn har gået i special klasser hele deres liv, og den her skole kan noget helt perfekt.

Far: Fik besked i fredags

- De første måneder er gået fantastisk for min 17-årieg søn, men i fredags i fik vi så den triste besked, at skolen lukker.

- Nu får han et knæk i det efterskole ophold, der ellers skulle have klædt ham på til at 'stå på egne ben' til sommer.

Sådan indleder Martin L. et brev til nationen! om den meget kedelige besked han og de andre forældre til de 54 elever på Ulstrup Efterskole modtog i fredags.

Skolen lukker nemlig med en uges varsel, og børnene står derfor uden skolegang .. og det er er Martin rigtig trist over. Især fordi hans søn var kommet rigtig godt i gang på skolen.

Min søn og de 53 andre unge mennesker

Martin håber at noget fokus på sagen, kan få nogle ansvarlige politikere på banen, for lige nu, ser det hele meget håbløst ud. Især fordi den mulighed, der viste sig i weekenden, hvor en anden skole, der også har erfaring med specialelever, tilbød at overtage eleverne, er blevet afvist at undervisningsministeriet.

Martins brev – som Undervisningsministeriet ikke har nået at kommentere, selv om de har haft et døgn – fortsætter nemlig således:

- Jeg er meget bekymret over hvad der kommer til at ske nu.

- Hvad skal der ske nu med ham og 53 andre unge mennesker!!!!

Hent jeres børn og alt

- Forældrene er blevet bedt om at hente deres børn og alt skal med hjem på fredag d. 27 ml. 10 & 17

- Vi forældre har haft taget fat i undervisningsministeriet for at få dispensation til at en skole ved navn ’Horisonten’ kan starte op hurtigst muligt, men har i går fået afslag.

- Endnu et nederlag, skriver faren, og nationen! har spurgt undervisningsministeriet, hvorfor de har sagt nej til at en anden skole kan overtage - og hvad de råder forældrene til de 54 børn at gøre. De er ikke vendt retur, men hvad tænker du?