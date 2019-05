Barsk besked til syg mor: Du får nok ikke noget ud af at klage

Vi har mistet 50.000 kr., fordi jeg åbenbart skulle have været under en paragraf, hvor min mand kunne havde 'overtaget' barsel, mens jeg var sygemeldt. Men hvor skal JEG vide det fra, skriver Charlotte fra Lolland.

- Vi er en familie bestående af:

- Mor, Charlotte 30 år, tidligere selvstændig frisør. Pt. Ledig/jobsøgende.

- Far Kasper 27 år, arbejder på Vestas

- Sean på 3 år og Sarah på 1 år.

Føder og får mange smerter

Sådan indleder Charlotte en længere mail til nationen! om den triste situation hun og familien er havnet i, efter at hun fødte sit andet barn for et år siden. For ikke nok med at barnet netop har fået konstateret cerebral parese, så har Charlotte været sygemeldt med diskusprolaps. Og hele forløbet med barsel, sygemelding og kontakt med systemet har været så forvirrende, at familien i dag mener, at de har mistet 50.000 kr. i støtte. Charlottes mail - som Lolland Kommune kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Jeg, Charlotte, gik på barsel 29/4-2018. Og 16 maj 2018 kom vores datter til verden, ved akut kejsersnit.

- Jeg får hurtigt efter hendes fødsel mange smerter og problemer med at holde mig på benene. Det viser sig at jeg har 2 diskusprolapser.

- Jeg kontakter derfor Udbetaling Danmark og fortæller, at jeg skal sygemeldes og at min barsel derfor skal stoppes.

- Damen siger 'så er din barsel stoppet dags dato', og jeg spørger, hvad jeg så skal og hun fortæller mig, at jeg skal kontakte kommunen.

Bliver opereret d. 24. juli og begynder genoptræning

- 9. juli 2018 bliver jeg sygemeldt og to uger efter bliver jeg opereret (d. 24 juli 2018).

- Jeg starter efterfølgende til genoptræning 2 gange om ugen og 1.10 2018 bliver jeg så kaldt til samtale i jobcenteret.

- Min sagsbehandler mener ikke, at der er grundlag for yderligere sygemelding, da man jo ikke nødvendigvis er syg, fordi man afventer en ny MR-scanning. Og sagsbehandleren siger, at jeg skal være glad for, at jeg jo har min barsel at vende tilbage til, frem for arbejdsmarked pt.

- Efter samtale med min læge (Nordic Medicare) bliver jeg sygemeldt yderligere frem til 15.11 hvor jeg skal til ny MR-scanning.

- Endnu engang bliver jeg kaldt til samtale med sagsbehandler på jobcenter. Nu bliver der påpeget, at jeg jo har underskrevet en raskmeldelses-erklæring, men hun går med til at lade mig gå sygemeldt indtil d. 15.11 (som lægen har skrevet) og derefter skal jeg bruge min barsel.

- Jeg søger derfor Udbetaling Danmark om barsels-dagpenge og meddeler at jeg går på barsel fra 16.11-2018.

Afslag på barsel

- Men 15 januar får jeg afslag grundet ‘beskæftigelses krav’, og jeg ringer straks for at få dem til at forklare mig, hvordan det kunne være. Beskæftigelses kravet er, at du minimum skal have arbejdet 18,5 t om ugen de seneste 6 mdr. Og det havde jeg jo af gode grunde ikke kunnet, da jeg jo havde været på barsel og derefter sygemeldt.



- I den sidste samtale med Udbetaling Danmark, fortæller damen i røret, at jeg helt har mistet retten til barsel, da jeg har skiftet ydelse (fra barselsdagpenge til sygedagpenge ) og ikke har genoptaget erhverv.

- Hun siger 'Du kan jo skrive en klage over afgørelsen, men selvom at jeg jo ikke må sige det i telefonen, så får du nok ikke noget ud af det'.

Min verden bryder sammen

- Min verden bryder sammen, da planen jo var at jeg nu havde 32 ugers barsel med min datter, som nu kunne nydes istedet for at ligge på en sofa med smerter.

- Jeg kontakter tidligere sagsbehandler og hun siger kort og godt ’så må du jo søge et arbejde, der skal jo penge på bordet’.

- Jeg kontakter læge, da jeg efter den nye MR-scanning har fundet ud af, at der er kommet reprolaps og jeg har igen fået mange smerter.

- Jeg går stadig til genoptræning i sundhedscenteret i Nakskov 2 gange om ugen og grundet smerter, kan vi ikke begynde på genoptræningsprogrammet.

Og jeg lukker min salon

- Min læge mener absolut ikke, at jeg er i stand til at skulle på arbejdsmarked pt og jeg sygemelder mig derfor 17.01 2019

- Jeg lukker min salon 1/2-2019, da jeg ikke kan holde til det erhverv med min ryg.

- 7/2-2019 får jeg afslag på sygedagpenge grundet beskæftigelses-kravet, og 12/2 2019 får jeg yderligere afslag fra Udbetaling Danmark om barselsforlængelse, de perioder hvor vi har været indlagt med vores datter, da jeg har afbrudt de 14 dages barselsorlov!

- Sagsbehandleren på kommunen - som sidder med min klage - kontakter mig og beder om forklaring på hele situationen. Hun mener ikke at Udbetaling Danmark kan bruge den med beskæftigelses krav.

- Og samtidig siger hun indirekte til mig, at det virker til, at jeg søger om sygedagpenge, da jeg jo ikke kan få barsel. (Som om at så skal jeg bare finde på en anden måde at få penge på).

- Jeg forklarer at jeg jo i bund og grund ikke skulle havde været raskmeldt tilbage i november, så det er jo samme sag/sygemelding, men det bliver i systemet behandlet som en ny sag, bliver jeg informeret om. Hun siger også at når jeg har kunnet tage mig af min datter, så er jeg jo ikke ’syg nok’ til at skulle være sygemeldt.

Vi har ikke råd til at min mand også mister indtægt

- Dertil skal de siges, at min mand før han gik på arbejde lagde alt på sofaen ved min side, som jeg skulle bruge - bleer, vådservietter, MMA, flaske osv,. så jeg kunne klare dagen for vi havde jo ikke råd til at han også mistede sit arbejde.

- Men det virker ikke til at have betydning for hende, og det bliver den samme afgørelse. Afslag.

- I mellemtiden kontakter vi Visitationen, da de i brevet/afslaget skriver, at det kan være løsning på økonomisk hjælp. Men det er kontanthjælp .. og da vi er gift kommer forsøgerpligten ind i billedet.

- 1/3-2019 får vi kontakt med Bisidderhjælpen, og medarbejderen der mener, at der er noget helt galt og det ihvertfald er en sag som skal kigges på. Jeg udfylder derfor fuldmagt til at de kan indvendte oplysninger, aktindsigt osv.

- 18/3-2019 taler jeg en time med en jurist inde fra Bisidderhjælpen. Hun mener at det er en klagesag imod kommunen, da de ikke har vejledt mig, til hvordan jeg skulle havde gjort anderledes.

Betaler 6000 for at få hjælp - de penge er spildt

- Jeg skulle havde været under en paragraf, hvor min mand så kunne havde 'overtaget' barsel, imens at jeg var sygemeldt og så kunne jeg være trådt tilbage på barsel efter sygemelding - men hvor skal JEG vide det fra?!

- Vi indbetaler derfor a’conto beløb og opstarts gebyr til Bisidderhjælpen, så de kan starte vores sag. 6000,- penge som vi ikke havde da jeg jo ikke havde fået indtægt l 2019 -

- 9/4-2019 får jeg en mail fra Bisidderhjælpen. De kan ikke varetage min sag, da de har indstillet driften i selskabet dags dato (konkurs)

- Alle skylder 'skylden' på den anden part og man står som lus imellem 2 negle.

- Nu har vi så oveni fået diagnose på vores lille datter - Cerebral Parese.

- Efter samtaler, kontroller og vurderinger har vi 19.03-2019 søgt om tabt arbejdsfortjeneste , da vurderingen er at Sarah skal passes hjemme indtil hun kan gå, omkring 1,5 års alderen, så vi kan gå til kontroller og fysioterapi 2 gange ugentligt.

Vi er kørt helt ned psykisk og økonomisk

- Vi er så psykisk nedkørt af alt det her.

- Vi har snart ringet til alle vi næsten kan ringe til, ang råd og vejledning til hvad vi kan gøre og hvordan.

- Jeg kan ikke forstå, hvordan at man kan miste retten til sin barsel, fordi at man bliver syg.

- Det er love og betingelser som man som lille person ikke kan vide til og derfor føler man sig snydt af systemet.

- Det tager hårdt på familien, når man absolut ingen hjælp kan få, og være nødsaget til at tage lån fra familie og venner, for at overleve og kunne give sine børn tag over hovedet.

- Nu er det altså omkring 50.400,- som jeg har 'mistet' ved at gå i 4 mdr uden økonomisk hjælp - til trods for at man betaler sin skat og søger hjælp hos dem, som burde være kompetente sagsbehandlere og lignende, skriver Charlotte, der mener, der må være et hul i systemet.

Kommunen: Udbetaling Danmark er ansvarlig myndighed

nationen! har sendt Charlottes brev til Lolland Kommune og spurgt, hvad en borger, der som Charlotte har mistet overblikket over reglerne, og nu mener hun har mistet 50.000 i barselspenge/støtte, kan gøre - og kommunen har sendt dette svar:

- Lolland Kommune kan ikke kommentere på en enkeltsag, men kan oplyse hvad den generelle sagsgang er:

- Generelt gælder, at da barsel ikke er en sygdom, så er udgangspunktet, at man kan være på sygedagpenge, når man er sygemeldt, evt. på A-dagpenge eller kontanthjælp når man er raskmeldt og på barselsdagpenge, når man er berettiget til dette.

- Det er Udbetaling Danmark (i Vordingborg), som er ansvarlig myndighed i forhold til barselsdagpenge, og derfor kan Lolland Jobcenter ikke kommentere på afgørelser omkring disse.

Og der er et regelsæt

- Ligeledes er det jobcentrets opfattelse, at vejledning omkring barselsdagpenge og evt. overdragelse til ægtefælle ligger hos Udbetaling Danmark, idet kommunen ikke er myndighed på denne afgørelse.

- Når jobcentret modtager en ansøgning om sygedagpenge er der et regelsæt i Sygedagpengeloven, som skal være opfyldt, før jobcentret kan udbetale sygedagpenge.

- Borgeren får en afgørelse, som kan påklages.

- Hvis jobcentret fastholder afgørelsen, fremsendes klagen til Ankestyrelsen til endelig afgørelse. Denne afgørelse skal jobcentret afvente og efterfølgende respektere.

Er man i tvivl kan man spørge jobcenteret

- Når jobcentret træffer en afgørelse får borgeren samtidigt en skriftlig klagevejledning. Ved tvivlsspørgsmål er borgeren altid velkommen til at kontakte jobcenteret for råd og vejledning, skriver kommunen, men hvad tænker du?