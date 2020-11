Barsk besked til sygeplejerske: Gå 30 procent ned i løn

Hun arbejder med børn, der ikke kan trække vejret - og er netop blevet virksomhedsoverdraget fra regionen til et privat-pleje firma, der ikke har overenskomst. Regionen lover, at der bliver et møde om vilkårene.

- Hej

- Jeg er sygeplejerske og passer børn der er indlagt i eget hjem. De børn jeg passer nu er hjerneskadede og har problemer med deres vejrtrækning.

- Jeg sørger for at de får hjælp til deres vejrtrækning med en maskine og jeg suger dem, hvis de ikke kan trække vejret.

- Herudover giver jeg dem mad, medicin og sørger for almindelige plejeopgaver.

Nu skal vi 'virksomhedsoverdrages'

- Og hvis børnene akut skal på hospitalet ledsager jeg dem. Hvis ikke jeg møder på arbejde skal børnene indlægges.

- Jeg er ansat 30 timer pr uge, og tjener cirka 30.000 brutto. Det er 24000 i grundløn og og et tillæg.

- Men nu har politikerne i region H valgt at 'virksomhedsoverdrage' mig til et privat firma.

- Her kan jeg se frem til at gå 30 procent ned i løn. Og i øvrigt arbejde mere, og have mindre ferie.

Og vi kan se frem til en nedgang på 30 procent

Sådan lyder de første sætninger i et brev nationen! har modtaget fra en sygeplejerske, der tidligere arbejdede på det 'respiratoriske faglærte hjælperhold' i Region H - men som nu er flyttet fra det offentlige til et privat firma.

Sygeplejersken - der ønsker at være anonym af hensyn til sine jobmuligheder - synes ikke det kan passe, og hun mener, at alle bør vide, hvordan politikerne i regionen behandler hende.

Lønsedlen som den ser ud fra Region H.

Hendes brev - som Region H har læst og svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således:

Ingen bagvagtbetaling

- Vi skal arbejde i en virksomhed, som ikke har overenskomst.

- Og vi er netop blevet præsenteret for vores nye ansættelses kontrakter, der træder i kraft d. 1/4- 2021. Sidste frist for vores tilbagemelding på de ændrede arbejdsforhold var d. 13. november 2020.

- Det vi som sygeplejersker kan se frem til er bl.a. en løn nedgang på ca 30%, at overgå fra månedslønnet til timelønnet, at forvente at stå 'bagvagt' uden betaling.

- Og så mister vi også den 6. ferie uge.

Frygter vi må sige farvel

- Jeg er bange for at det her kan betyde at jeg og andre sygeplejersker enten får stress af dårlige arbejdsvilkår eller må sige farvel til de familier, vi kender og finde andet arbejde.

- Det vil bare være super ærgerligt - også for de børn, som vi har passet i årevis og deres forældre som vi hjælper i en ekstrem sårbar situation og som nyder godt af vores sygeplejemæssige kompetencer, skriver sygeplejersken ,og Region H skriver at de er ved at planlægge et møde med Dansk Sygeplejeråd – men at der ikke er sat dato på:

Regionen: Vi holder øje

- Region Hovedstadens kontrakt med AjourCare indeholder en social klausul, der stiller krav til medarbejdernes ansættelsesvilkår.

- Her fremgår det bl.a., at Region Hovedstaden ønsker at sikre, at medarbejdere hos AjourCare og hos eventuelle underleverandør, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret samme vilkår som gælder for arbejde af samme art under kollektiv overenskomst.

- Region Hovedstaden holder løbende øje med, at den sociale klausul overholdes.

Og det er ikke nyt med private leverandører

- Det er vigtigt at understrege, at Region Hovedstaden altid har brugt private leverandører til opgaven med respiratoriske hjælperhold. Der er dermed ikke tale om, at regionen netop har udliciteret opgaven.

- Eneste undtagelse var, da Region Hovedstaden oprettede en enhed til varetagelse af opgaven, fordi en enkelt privat leverandør havde problemer med at levere den aftalte ydelse.

- Region Hovedstaden har efterfølgende evalueret enheden og besluttet at nedlægge den og virksomhedsoverdrage de ansatte hjælpere til den ene private leverandør i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven.

Vi planlægger et møde om forholdene

- Efter virksomhedsoverdragelsesloven har medarbejderne ret til at bevare deres individuelle rettigheder til overenskomstens udløb. Det vil sige, at de skal følge deres regionale overenskomstmæssige vilkår som en individuel ret til 31. marts 2021.

- Herefter har AjourCare ret til at varsle medarbejderne over på de vilkår, som generelt gælder for ansatte hos AjourCare.

- Region Hovedstaden i øvrigt har inviteret DSR Kreds Hovedstaden til en drøftelse af forholdene, og mødet er ved at blive planlagt, skriver regionen