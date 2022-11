Barsk besked til ukrainsk mor i Solrød

- Hej.

- I marts måned kom min kusine Maria til Danmark med sin lille dreng fra Zaporozhje i Ukraine.

- De skulle have beskyttelse pga krig.

- Mariia og hendes dreng fik opholdstilladelse og har boet hos mig.

Pludselig stoppede det

Sådan indleder Oksana, der er født i Letland af en russisk mor og ukrainsk far, et brev til nationen! om kusinen Mariia.

Oksana har boet i Danmark i 15 år og arbejder som sosu – og hendes kusine var egentlig også opsat på at lære dansk og tage et arbejde (ligesom 5971 andre ukrainske flygtninge har gjort).

Vil bare gerne vaske trapper

Men nu fik de så besked fra Udlændingestyrelsen om at Marias opholdstilladelse er annulleret. Oksanas brev – som nationen! har bedt Udlændingestyrelsen om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Du kan flytte på asylcenter

- Pludselig er de ting, som var sat i gang, stoppet.

- Ingen kontanthjælp, ingen vuggestue, Mariia må ikke lære dansk og hun må heller ikke tage et arbejde.

- Og Udlændingestyrelsen siger, at hvis hun ikke har råd til at bo i Danmark, så må hun henvende sig igen til asylcenter, skriver Oksana, og det var godt hun skrev.

Ups: Det var en fejl

For nationen! sendte onsdag brevet videre til Udlændingestyrelsen med et par spørgsmål. Og dagen efter modtog Mariia så det her brev:

Regeringen advarer flygtninge: Bliv væk

