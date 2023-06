Barskt nyt til Zelenskyj

Borgerne i Europa tror ikke på ukrainsk sejr over Rusland de næste par år. Og et stort flertal mener endda, at deres land skal genoptage forbindelserne til Rusland efter krigen

- Europæiske ledere ... bør begynde at diskutere, hvordan et 'begrænset' forhold til Rusland kan se ud i fremtiden.

Sådan skriver tænketanken ECFR om en spritny meningsmåling foretaget i 11 EU-lande - bl.a. Danmark - der viser, at der er flere europæere, der er klar til genoptage normale forbindelser med Rusland efter krigen, end europæere, der vil smække døren i for altid.

Tyskland og Frankrig forsigtigt positive

For mens 18 procent ikke mener, at vi skal have noget med Rusland at gøre, så er der 21 procent, der er parat til at fortsætte som før krigen i Ukraine. Den store gruppe på 48 procent mener, at Europa skal have nogle begrænsede relationer til den store nabo mod øst :

- Sidste år sagde Olaf Scholz (den tyske regeringsleder, red.), at de økonomiske forbindelser mellem Tyskland og Rusland kunne genoptages, når Rusland stopper sin aggression.

- Macron i Frankrig overvejer muligvis også ... at inkludere Moskva i Europas fremtidige sikkerhedsarkitektur. Og har udtalt sig om behovet for at vise Rusland mere respekt og give det sikkerhedsgarantier.

Polen og Estland meget negative

- Polens ministerpræsident, Mateusz Morawiecki, har gentagne gange kritiseret Vesteuropas førkrigssamarbejde med Rusland og har foreslået, at det ikke må begå de samme fejl igen.

- De baltiske lande har opfordret til en tilsvarende tilgang. For eksempel kaldte Estlands ministerpræsident, Kaja Kallas, for nylig Rusland for en 'pariastat og sagde, at der 'ikke er plads til at flirte med ideen om at genoptage business as usual', skriver ECFR.

Tvivler på ukrainsk sejr inden for to år

Målingen viser også, at et flertal af borgerne i EU ikke føler sig hørt, når det handler om den udenrigspolitik, som deres regeringer fører. Og at de fleste ikke tror på en ukrainsk sejr inden for to år.

33 procent tror således på, at Zelenskyj med støtte fra EU og USA kan føre sit til sejr, mens 45 procent ikke gør.



