Barskt tv: Seere slukkede

- Jeg sad med tilbageholdt gråd hele vejen igennem det program.

- Det var så barskt.

Så ham græde - så slukkede jeg

Sådan skriver Michella A i en af de 352 kommentarer, der er skrevet på Kræftens Bekæmpelses Facebook-profil om Anne-Grethe Bjarup Riis og hendes leukæmi-ramte søn Gilbert, der kunne ses på DR1 søndag aften. Rigtig mange af de 313.000 seere, der ifølge DR DR Medieforskning kiggede med, græd da også i løbet af den én time lange dokumentar om sygdom og kamp for overlevelse. Men nogle blev faktisk så berørt, at de måtte slukke:

- Jeg kunne slet ikke se det.

- Jeg så ham ligge og græde af smerte, og så måtte jeg slukke. Hvor må det være frygteligt for alle parter, at være i, skriver Jennifer B f.ex og Birthe J opgav på forhånd at kigge med:

- Jeg KAN ikke se den.

- Det flår mit hjerte i stykker, når jeg hører den lille dreng græde: Det gør så ondt!, skriver Birthe.

Kom halvvejs - følte jeg skulle kaste op

Anja R – som selv har haft sygdom meget tæt på inde på livet – begyndte også på dokumentaren, men gav op. Hun skriver:

- Jeg kom halvvejs, og jeg følte at jeg skulle kaste op.

- Jeg har heldigvis aldrig været igennem sådan et forløb, men jeg har haft et meget sygt lille barn, hvis største ønske var, dengang, at dø.

- At kæmpe med alt hvad man har i sig, og meget mere til, når ens børn tigger og b'er om at få lov til at slippe, fordi det gør ondt og de er bange.

Man er så ensom og alene

- Når man SKAL være stærk, og SKAL klare det! Når det hele er så vanvittigt at det for "normale" mennesker slet ikke er til at forstå. Ikke bare en uge, men i flere år, hver eneste dag, og man forsøger at kæmpe dén dér facade og dét humør op, som forhåbentlig kan smitte af på ens barn, det er det mest ubærlige jeg nogensinde har prøvet.

- Og man er så ensom og alene i det.

- Jeg synes det er stærkt at Anne-Grethe viser dén side.

- Men jeg kan ikke se det... ,skriver Anja.

DR-redaktør: Sådan ser virkeligheden også ud

nationen! har spurgt både DR og Anne-Grethe Bjarup Riis og Gilbert, hvad de tænker om at programmet var så voldsomt, at mange græd og nogle endda slukkede. De har sendt disse svar:

- I dokumentaren ’Til Gilbert fra mor’ inviteres seerne med ind i den sårbare virkelighed det er at være sygdomsramt familie, og det er en skildring af livet og virkeligheden, som den også kan se ud.

- Det kræver både et enormt overskud og mod af Gilbert og hans familie at dele så følsom en proces, og det har jeg stor respekt for.

- DR skal også turde vise, dele og tale om, når livet gør ondt, og for mange kan dokumentaren forhåbentlig bruges som en anledning til at have en samtale om noget, der kan have været barskt, smertefuldt eller ensomt at opleve, og det mener vi i sig selv er en enormt værdifuld kvalitet, skriver Anders Thomsen, redaktør for programmet i DR Medier.

Vi har aldrig lært at tale om alvorlig sygdom

Anne-Grethe og Gilbert har sendt sidde linjer - med kærlig hilsen:

- Vi græder også herhjemme når vi ser dokumentaren, men den fylder også vores lille familie med håb og kærlighed.

- Vi har allesammen svært ved at tale om alvorlig sygdom, for vi har aldrig lært det. Vi tager naturligt afstand fra det og det efterlader desværre alt for mange kriseramte i voldsom ensomhed.

- Gilbert og jeg, og også far-Bo og søster-Yrsa og bror-Osvald, er enige om at give andre muligheden for at få et ærligt indblik i et cancerforløb, og vi håber inderligt på, at det kan være med til, at skabe et sprog og en åbenhed om kriser, så vi bedre kan hjælpe og støtte hinanden.

