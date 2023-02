Barskt: Vil smide ukrainere hjem

- Vi smider andre krigsflygtninge hjem til meget usikre forhold, feks. syrere.

- Der skal ikke diskrimineres, så bliver der fred i Ukraine, skal det samme gælde for ukrainske flygtninge.

Sådan skriver Torben H. i en pænt populær kommentar (14 likes) på TV Nyhedernes Facebook-profil om de ukrainere, der lige nu bor I Danmark, fordi der er krig i hjemlandet.

Vil bare gerne vaske trapper

Udløber 17. marts

I alt er 34.414 ukrainere kommet til Danmark det seneste år. 22.408 af dem er voksne over 18 år, der har en særlig opholdstilladelse, der udløber 17. marts 2024. Og Torben H . er ikke den eneste, er mener at ukrainerne skal hjem igen:

Udgangspunktet: De skal tilbage

- Vores udgangspunkt er, at de skal tilbage og genopbygge deres land.

Annonce:

- Det er sådan set også det, som Ukraines egen regering har sagt, siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) til Kristeligt Dagblad, og DR Nyheder har talt med Danmarksdemokraternes udlændingeordfører, Peter Skaarup, der er på samme linje:

- Så længe der er krig i Ukraine, skal vi hjælpe de ukrainske flygtninge, men vores udgangspunkt er, at de skal tilbage og få Ukraine på fode igen, når der ikke længere er krig, siger han.

Tre partier synes godt de må blive

Næsten 60 procent af de jobparate voksne ukrainske flygtninge er i arbejde - og 3000 af dem har givet udtryk for, at de gerne vil blive i Danmark, selv om krigen slutter. Og Enhedslisten, De Radikale og Alternativet siger til DR, at de ukrainske flygtninge skal have lov til at blive i Danmark selv efter krigen. Og den holdning er der mange der deler:

3000 ukrainske flygtninge vil ikke hjem

Ukrainske ansatte er en fornøjelse

- Hvis I er i arbejde, er villige til at lære dansk og generelt integrerer jer: Velkommen, bliv endelig, skriver Jacob B., der har fået 11 likes. Og Daniel S. har høster 32 likes for den her:

- Jeg har fornøjelsen af at have tre ukrainske medarbejdere ansat.

- Flinke, stille og rolige arbejdsomme folk.

- Det lyder som om de håber at kunne blive i landet, skriver han, men hvad mener du?