Beboere klager over stejl trappe

- Siden byggeriet her i vores boligafdeling startede 15. 2.2019 i har vi haft problemer med byggerod.

- Et af de største problemer er, at der ikke er lys ved indgangen til blokken 20-22

- Det er især et stort problem for dem, der er dårlig gående. Og dem er der mange af.

Meget stejl trappe

Sådan indleder en gruppe ældre gangbesværede beboere i Ådalsvænget 20-22 i Esbjerg er nødråb til nationen! Et nødråb de håber kan være med til at ruske op i boligselskabet.

For beboerne – som af forskellige grunde ikke ønsker at stå frem med navn – synes nemlig ikke, at der bliver lyttet til når de klager til boligselskabet Arbejdernes Boligforening.

nationen! har derfor bedt boligselskabet kommentere beboernes klage og det svar kan du punkt for punkt læse nedenfor. Nødråbet fortsætter nemlig således:

Og man kan ikke bruge altanerne

- Et andet problem er, at kældertrappen nu er meget stejl og meget svær og få en cykel op/ned af.

- Et tredje problem er , at her er meget støvet, så man ikke kan bruge altanerne

- Der er osse meget støvet i lejligheder, da ventilationer suger støvet med ind.

De er ligeglade

- Det er som om de er ligeglade med os, skriver beboerne, og Arbejdernes Boligforening Esbjerg svarer at når man er i gang med en rigtig stor renoveringssag, så kan det ikke undgås, at der opstår gener for beboerne. men at man fra selskabet side gør, hvad man kan for, at generne bliver så begrænsede som muligt. Og direktør Peter K. Larsen kan - ud fra de punkter, som beboerne har nævnt - komme med følgende bemærkninger:

Manglende lys ved Ådalsvænget 20-22:

- Der har hele tiden været lys ved indgangsdørene.

- Gadelamperne har for en kort periode skullet omkobles til ny gadebelysning. De lyser nu igen.

Stejle kældertrapper:

- Kældertrapperne har samme hældning, som de havde før renoveringen. Det er desværre ikke muligt at lave dem anderledes.

- Hvis man har problemer med trappen, kan man kontakte viceværten og få henvist et andet kælderrum med niveaufri adgang.

Udeområdet generelt:

- Hele udeområdet bliver anlagt, så det bliver egnet for gangbesværede og opfylder de krav, der er hertil. Og omkring Ådalsvænget er der adgang til og fra boligerne og parkeringspladserne via flisebelagte stier.

- Pga. byggearbejdet bliver grusbelagt passage mellem 2 blokke midlertidigt lukket af. Passagen åbnes, når der igen kan etableres fast belægning.

Støv på altaner og inde i boligerne:

- Det er korrekt, at der har været støvgener for beboerne. Igen – når vi har gang i så stor en renoveringssag – kan det ikke undgås, at der opstår nogle gener for beboerne, og i dette tilfælde især fra byggevejen.

- Vi er i gang med at flytte byggevejen og byggepladsen ved Ådalsvænget. Dette skulle gerne hjælpe på støvgenerne både på altanerne og indenfor.

Boligselskabet er svære at få fat på:

- Vi har 2 medarbejdere, som sidder ude i afdelingen, og alle beboere har fået kontaktoplysninger på disse to medarbejdere. Og jeg ved, at de er meget hurtige til at vende tilbage, hvis ikke de lige kan træffes.

Så dette kritikpunkt har jeg meget svært ved at forstå, skriver direktøren, men hvad tænker du?