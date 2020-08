Bedemand var i gang: Så vågnede 'liget'

- Det er skønt, at noget SÅ vidunderligt kan ske.

- Må hun og hendes elskede være være velsignet.

Sådan skriver Luretta B. i en kommentar på The Southfield Fire Departments Facebook-profil om den 'døde' kvinde, der vågnede op hos byens bedemand søndag eftermiddag.

Det var nemlig personale fra brandvæsenet, der søndag morgen 7.30 lokal tid dukkede op hos en 20-årig kvinde, der lå så stille, at de sammen med ambulancelægen endte med at erklære hende død. Og efter aftale med familien sendte hendes 'døde krop' videre til bedemanden.

Vi fulgte alle regler - men undersøger sagen

- Southfield Fire and Police Departements fulgte alle passende by-, amts- og statsprotokoller og procedurer i denne sag.

- Byen Southfield foretager i øjeblikket en grundig intern undersøgelse og vil forsøge at give mere information, når den er tilgængelig, skriver brandvæsenet på Facebook, og Luretta er ikke den eneste, der bruger religiøse ord i sin kommentar:

- Det var ikke en fejl, det var et mirakel, skriver Jan D., der ligesom David K. henviser til Lazarus fra Biblen:

- Venner, slå det op, hvis I har nogen spørgsmål.

- Det hedder Lazarus-fænomenet, og kan forklare en smule af det, der er sket, skriver David K.

Hvad har det betydet?

Kvindens advokat - for sådan en har hun selvfølgelig fået - siger til wxys.com, at personalet hos bedemanden faktisk skulle til at gøre liget klar, da de opdagede, at hun trak vejret:

- De skulle til at tappe blodet ud af hende, da de opdagede det.

- Men hvad har det betydet for hendes helbred, at de sendte hende til bedemanden i stedet for til behandling på hospitalet, siger den nu levende kvindes advokat, og hvad siger du?