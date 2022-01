Beder bare om 90 dage

Troels' kæreste, Mariam, er en af de 1524 udlændinge, der fik afslag på et visum til Danmark sidste år. Hun kommer fra Mali, og Troels føler, at de bliver straffet, fordi andre fra Mali ikke har fulgt reglerne

- Siden 2019 har jeg haft en kæreste ved navn Mariam i Mali, Vestafrika.

- Vi har begge længe ønsket at hun kunne komme på besøg i Danmark på et 90-dages visum.

De tror Mariam vil blive i Danmark

- Dette er imidlertid blevet afslået gentagne gange med den begrundelse, at man mener, at der foreligger en risiko for, at hun ikke vil rejse tilbage til Mali, når hendes visum udløber.

Sådan indleder Troels M et brev til nationen! om ret og rimelighed og kollektiv afstraffelse. Troels er med på, at nogle folk fra Afrika kan finde på at rejse til Danmark, og så bliver her illegalt - men han synes, det er helt urimeligt, at Udlændingestyrelsen ikke stoler på hans kæreste.

Fra 'Seneste tal på udlændingeområdet'. Screenshot fra Nyidanmark.dk

Lidt flere tilladelser end afslag i styrelsen

Sidste år (frem til og med november) gav Udlændingestyrelsen visum til 1923 personer, men afslag til 1524 borgere - herunder Mariam. Troels' brev - som han gerne ser, du deler til alle, der synes visum-reglerne skal blødes op - fortsætter nemlig således:

- Sagen startede i marts sidste år, da ansøgningen om visum blev indsendt første gang. Siden da har jeg haft en endeløs korrespondance med Udlændingestyrelsen, der, uanset hvilke argumenter jeg har fremført for at udstede visum til Mariam, fastholder afgørelsen.

- Jeg har forstået, at styrelsens holdning er begrundet i, at man har haft nogle negative erfaringer med statsborgere fra visse lande, herunder Mali, som er kommet til Europa for derefter at 'gå under jorden'.

Men det er jo kollektiv afstraffelse

- Naturligvis et misbrug af den tillid, der er forbundet med at udstede visum. Men jeg begriber ikke, at dette skal gå ud over min kæreste.

- I min bog er det kollektiv afstraffelse, og denne behandling er en urimelig mistænkeliggørelse af Mariam - og dermed også af mig.

- Vi er begge retskafne borgere, der aldrig har været i konflikt med loven, skriver Troels, men hvad mener du?