Bedre end SU: 19.863 pr. måned for at tage en uddannelse

- Jeg har altid tænkt, at det skulle jeg aldrig på grund af fordomme og at skulle hjælpe ældre mennesker med personlig hygiejne.

- Da jeg havde prøvet det af, set de ældre borgere i øjnene og mærket stemningen, blev jeg helt sikker på, at det var klart den vej, jeg skulle.

SU var ikke en mulighed

Sådan siger Michelle S, der en af de 19 nu tidligere arbejdsløse voksne borgere i Syddjurs Kommune, der er i gang med et særligt 'før sosu-forløb' med en månedsløn på 19.863 kr til DR Nyheder.

Alle 19 kursister har nu ifølge DR valgt at gå ind i faget, og for Michelle spillede økonomien - som i kommunalt sosu-sprog hedder 'voksenelevløn' en helt central rolle:

- Selvfølgelig har det gjort, at jeg har sagt ja tak til at begynde her.

- Jeg havde ikke økonomisk mulighed for at skulle tilbage på SU, siger hun.

Minister: Flere unge skal kunne se sig selv som sosu'er

I juni måned satte hele fire ministre gang i en kortlægning af manglen på netop sosu'er, og undervisningsminister Merete Riisager sagde dengang:

- Flere unge skal kunne se sig selv om SOSU’er og opfatte uddannelsen som en attraktiv og spændende uddannelses- og karrierevej.

- Det kræver blandt andet, at vi bliver mere skarpe på, hvordan vi imødekommer de behov og forventninger, de unge kommer med, så vi kan tiltrække og fastholde de rette kandidater, men hvad siger du?

Regeringens seriøse sosu-plan Proces

Kortlægningen gennemføres i perioden juni-november 2018.

På baggrund af kortlægningen vil regeringen indkalde Folketingets partier til en drøftelse af rekrutteringsudfordringerne ultimo 2018.

Der kan anvendes konsulentbistand til bl.a. gennemførsel af deep dives.



Udgifter til konsulentbistand deles ligeligt mellem Undervisningsministeriet, Uddannelsesog Forskningsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.



Der nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Sundheds- og Ældreministeriet, Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.



Formandskab og Side 5 af 5 sekretariat for arbejdsgruppen er delt mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Undervisningsministeriet. KL og Danske Regioner inddrages løbende og tæt i arbejdet.



Der nedsættes en følgegruppe med deltagelse af FOA, DSR, KL, Danske Regioner, Danske SOSU-skoler, Danske Professionshøjskoler, Dansk Industri, Dansk Erhverv og KA Pleje. Parallelt med kortlægningen pågår der drøftelser med KL, Danske Regioner og FOA om en ny flerårig aftale om praktikpladser på de to social- og sundhedsuddannelser, samt uddannelsen til pædagogisk assistent.



Der skal ske en løbende koordinering af disse drøftelser om praktikpladser med denne kortlægning. Kilde: UVM.dk(PDF) Vis mere Luk

