Bedstemor: Det her går ikke

Henriettes søn har lige fået et barn - og nu bor den lille nye familie og deres to hunde hos hende og kæresten. Men hvorfor kan kommunen ikke hjælpe dem med en lejlighed?

- Jeg er mor til 24 årlige Oliver. Oliver og hans kæreste er blevet forældre 03.05.22.

- De bor alle tre herhjemme hos mig, med deres 2 hunde.

- Så lige nu rummer vores lejlighed på 86 kvm: 4 voksne, en baby og 3 hunde.

Slåskamp med kommunen

Sådan indleder Henriette H. et brev til nationen! om at bo klumpet sammen med sin kæreste, søn, svigerdatter, barnebarn og tre hunde på 86 kvadratmeter. Og føle sig skidt behandlet af kommunen. For Henriette mener at hendes søn, der arbejder som flyttemand og er indfødt hvidovrianer burde være selvskreven til at få en lejlighed anvist via kommunen.

Men næh nej.

Hendes brev – som nationen! har bedt Hvidovre Kommune svare på – fortsætter nemlig således:

For Oliver opfylder ikke kriterierne

- Vi har sloges med Hvidovre kommune om hjælp til en bolig.

- Men de fortæller, at Oliver ikke er berettiget til en bolig i Hvidovre kommune nu, så de kan kun skrive ham op og dette kan tage lang tid.

- Det undrer os meget, at man ikke kan få den nødvendige hjælp, når mange af de ledige boliger, der er i kommunen tilsyneladende gives til folk, der ikke er født og opvokset i Hvidovre.

Født i Hvidovre - det er meget frustrerende

- Oliver ikke opfylder kriterierne for en bolig. Men Oliver er født og opvokset i Hvidovre?

- Vi ved der er 2 ledige i vores forening, og en 2 værelses ville være fin.

- Men man skal være socialt belastet

- Kæresten er jo på barsel, men er ellers tjener. Oliver er flyttemand.

- Det er meget frustrerende det hele og det her brev er måske vores sidste mulighed, skriver Henriette.

Kan betale 7000-7500 kr

Den lille familie kan betale en husleje på 7000-7500 kr, og nationen! har spurgt Hvidovre Kommune, hvad de kan gøre for at hjælpe med en lejlighed. Og hvor mange lejligheder, de sidste år gav til folk, der ikke er født i Hvidovre.

Det har kommunen ikke svaret på, men hvad tænker du?

