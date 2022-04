Beklager: Har kun mødt Putin fem gange

- Jeg anerkender og beklager at mine tidligere handlinger eller udtalelser nogle gange kunne misfortolkes.

- Men faktisk har jeg kun mødt præsident Putin en håndfuld gange i mit liv - for det meste ved overrækkelsen af ​​priser for min kunst eller ved åbningsceremonien for de olympiske lege.

Fødselsdagskort fra Putin

Sådan lyder det nu fra verdensstjernen Anna Netrebko, der var på plakaten d. 25 februar i Aarhus - men endte med at aflyse. Dagen før havde Rusland nemlig invaderet Ukraine - og Anna stammer fra Rusland, hvor hun er blevet udnævnt til nationalsanger.

Stolt Putin: Optræder i Danmark i aften

Grønt lys til aflysning

Fordømmer krigen - og optræder i maj

Sangerinden havde også fejret sin 50-års fødselsdag i Kreml og modtaget et personligt fødselsdagskort fra Putin. Og tilbage i 2014 - da Putin netop havde besat halvøen Krim og erklæret den for russisk - stillede hun op til pressemøde med en prorussisk ukrainsk separatistboss. Den forhistorie fik mange til at kræve at Aarhus Musikhus aflyste, og nu siger sangerinden i en tysk pressemeddelelse, at hun kun håber på fred:

- Jeg fordømmer på det kraftigste krigen mod Ukraine, og mine tanker er hos ofrene for denne krig og deres familier.

- Jeg elsker mit hjemland Rusland og stræber kun efter fred og enighed gennem min kunst, siger sangerinden, der har holdt pause, men nu har et omfattende program med koncerter i Paris, Milano, Wien, Madrid foran sig.