Benhård: Blander mig ikke

I Guldborgsund Kommune har Jannie en ukrainsk familie boende - og hendes kommune siger nej til at give hende madpenge. Havde hun boet i Esbjerg kunne hun have fået 600 kr. pr. dag. Ministeren vil dog ikke blandes ind i sagen

- Jeg vil ikke blande mig alt for detaljeret i, hvordan de enkelte kommuner konkret griber opgaven an inden for de rammer, de har.

- Det tror jeg på, at de selv klarer godt alt efter, hvad der nu besluttes er bedst i den enkelte kommune.

Vi skal forberede os på 100.000

Sådan lyder det nu fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye til de danskere, der hjælper ukrainere med mad og logi - men som bor i en kommune, der har valgt IKKE at udbetale økonomisk støtte til den slags borgerinitiativer.

I f.ex Esbjerg og Sønderborg kommuner er der 150-250 kroner pr. ukrainer pr. døgn at hente på kommunen - mens der i Guldborgsund, hvor Jannie lige nu har tre ukrainere boende - ikke er en klink:

Jannie - yderst til højre - mener, at de ukrainere, hun har boende nu, hurtigt kan lære at begå sig i samfundet og tale dansk, når de bor hos hende. Jannies mor og datter vil nemlig gerne lære dem dansk. Pt. taler de via en oversætter-app om alt muligt og føler sig trygge. Privatfoto

Ingen madpenge til Jannies ukrainere

Kolossal opgave for kommunerne

- 18.000 mennesker kom hertil i forbindelse med borgerkrig i Jugoslavien. 30.000 kom hertil i forbindelse med krig i Syrien.

- Nu skal vi forberede os på et scenarie med over 100.000 ukrainere.

- Det bliver en kolossal opgave for kommunerne. Jeg er meget glad for, at kommunerne tager den opgave på sig og forsøger at finde løsninger, der fungerer i praksis, fortsætter Mattias Tesfaye, men hvad tænker du?