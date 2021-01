Benhårde GLS: 60 gram for meget

- Hej.

- GLS returnerer 20 kg pakke, som vejer 60 gram (0,3%) for meget

- Det ville nok klæde dem med en lille fejlmargen på måske 5-10%, så tvivlen kommer kunden til gode.

Næppe sendt i ond tro

- Det er næppe i ond tro at folk har sendt denne pakke som en max 20 kg pakke.

- Det kunne nemt tolkes som om GLS her prøver at finde en grund til at slippe for at udbringe pakken.

- Den stil vinder man sgu nok ikke på i det lange løb.

- Kan I evt få GLS til at sige et par ord om deres praksis?

Sådan er sorteringsanslæggets grænse

Sådan skriver Esben til nationen! om et opslag har har set i en facebook-gruppe for iværksættere - et opslag, der i den grad provokerer ham og adskillige andre.

nationen! har derfor sendt opslaget videre til GLS, og spurgt dem, hvad de selv synes om sagen. Og de skriver faktisk, de vil kigge på proceduren, som de selv kalder 'sort/hvid'.

- Reglen om håndtering af maks. 20 kg pr. pakke i vores PakkeShops er sat som grænse i vores sorteringsanlægs afvejning.

- Det er derfor p.t. ikke muligt at sende mere end 20,00 kg pr. pakke ud til levering via vores PakkeShops.

- Vi har valgt den sort/hvide model, hvor der ikke tages hensyn til en mindre afvigelse.

Vi tager kritikken til os og kigger på proceduren

- Men vi tager kritikken til os og vil kigge nærmere på proceduren herfor.

- Om grænsen kan blive mere fleksibel, kan vi desværre ikke sige på nuværende tidspunkt, da den er sat på baggrund af hensyn til arbejdsmiljøet i vores PakkeShops, skriver direktør Karsten Klitmøller, men hvad siger du?