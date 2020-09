Benni får nej til kone: Mangler 10. klasse

- Hej.

- Jeg er veteran fra Afghanistan i 2010, hvor jeg tog afsted for mit land - for at udøve Dansk Udenrigspolitik ..

- Jeg løste min opgave, men kom desværre hjem med PTSD og flere fysiske skader efter min udsendelse.

- Jeg blev så skilt i starten af 2018 efter at min ex kone og jeg havde været sammen i 14 år.

Kunne ikke se meningen med livet

Sådan skriver Benni P i et et brev send til til nationen! og Udlændingenævnet – et brev han håber kan hjælpe i hans kamp for at få lov til at bo sammen med sin nye kone og hendes datter.

Benni er nemlig – som adskillige andre danskere, bla Kim som skrev til nationen! for et par måneder siden – stødt ind i myndighedernes krav om at den herboende ægtefælle SKAL kunne dokumentere danskkundskaber på et vist niveau.

Det har Benni svært ved, da den skole han gik på er lukket – og derfor håber han at en åben debat, kan få politikerne til at kigge på sagen. Hans brev fortsætter nemlig således:

Men så fandt jeg lykken igen

- I den periode efter at jeg var blevet skilt, der var jeg tæt på at tage mit eget liv, fordi jeg ikke kunne se meningen i livet.

- Men i april 2019 mødte jeg så Muchjarin på Dating.dk og jeg fandt lykken i mit liv igen…

- Hun og hendes datter har givet mig lyst til livet igen.

Men myndighederne vil tage den fra mig

- Men nu vil I/myndighederne tage dem fra mig, fordi jeg ikke har en 10 klasses dansk eksamen.

- Jeg er født og opvokset i Karrebæksminde (Danmark) af to danske forældre og har to danske brødre.

- Jeg har været igennem den danske folkeskole til og med 9 klasse, taget HG2 på Næstved handelsskole og er udlært i Bilka Næstved som salgsassistent og efterfølgende været salgsleder og afdelingschef…

- Jeg forstår ikke, at man – som tidligere konstabel, udsendt for Danmark for at beskytte danskere mod terror – skal straffes ved, at min familie bliver taget fra mig - eller at jeg skal tvinges til at forsætte vores familieliv i Thailand, skriver Benni, der sammen med brevet har sendt det afslag hans kone har modtaget - og den udvisning som hans papdatter modtog forleden – med.

Sådan skriver Udlændingestyrelsen til konen:

Afslag til konen

Sådan skriver Udlændingestyrelsen til datteren: