Bente ærgrer sig: Ikke inviteret til Novo-fest

- I har gjort det så flot, så en fed fest er velfortjent.

- God aften.

Sådan skriver Thomas C. i en af de 153 kommentarer, der er skrevet på EkstraBladets Facebook-profil om den festivalagtige fest, det danske medicinal-firma Novo holder i Roskilde i aften. En fest hvor de mest kendte af de populære danske musikere er hyret ind for at underholde.

Vild aften - glæder mig

- Håber at de får en fed aften, skriver Nadia L. i en anden kommentar, og Charlotte J. – der er en af de 10.000 Novo-ansatte, der skal høre Tobias Rahim, D-A-D, The Minds of 99, Andreas Odbjerg, Artigeardit, Phlake, Infernal, Mads Langer, Annika Aakjær, Kwamie Liv, Blæst, Anne Linnet og Stine Bramsen - skriver den her:

- Glæder mig til en vild aften. Har været med til alle fester fra 1986.

De tjener tykt på os - burde være inviteret

Det vanvittige udvalg af danske musikere fra den øverste hylde skyldes nok at Novo – der tjener penge på diabetesmedicin – også de slankende prodrukter Wegovy og Ozempic – har tjent styrtende med penge i år. I første halvår er resultatet 39,2 milliarder kroner, 43 procent mere end året før, hvor resultatet var på 27,5 milliarder kroner. Og læser man videre i kommentarfeltet, så er der en del, der kæder festen sammen med indtjeningen:

- Det burde være alle os der bruger deres produkter, som var inviteret med.

- De tjener tykt på os, skriver Bente L. således og Laila føler også at hun haren andel i Novos fest:

-Ja da. Den fest er vi mange der er med til at betale. Deres priser på medicin er jo ikke ligefrem billige, skriver Laila.

Novo: Vi fejrer medarbejderne i dag

nationen! har spurgt Novo – der forleden fik en lammer, da Medicintilskudsnævnet kom en anbefaling til danske læger om at vælge alternativer til Novos Ozempic-medicin pga prisen – om, hvad festen egentlig koster? Og Novo har sendt dette svar:

- Vi fejrer vores medarbejdere i dag, som vi har gjort i mange år, og dette år deltager cirka 15.000 af vores medarbejdere i Danmark, men hvad synes du?