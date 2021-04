nationen ... 28. apr. 2021 kl. 16:37

Bente vil vente: OL-deltagere skal have forlomme

Heftig debat om de 135 danske OL-deltagere - og deres plads i vaccine-køen. For selv om atleter fra andre lande er i fuld gang med at blive vaccineret, så mener sundhedsminister Heunicke, at f.eks Sara Slott skal vente til det bliver hendes tur.