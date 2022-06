Benzin-rabat giver problemer

De tyske politikere har sænket brændstofafgifterne, så en liter koster 14.50-15.00 kroner. Det fik mange danskere til at krydse grænsen i weekenden - så mange, at nogle tankstationer tæt på grænsen løb tør

- Selvfølgelig bliver vi nødt til at gøre noget ved det her fra dansk side.

- Ellers bliver det de sønderjyske købmænd der betaler prisen. Vi kunne f.eks. kigge på benzinafgiften.

- Men noget skal vi gøre, hvis vi vil have et Danmark i balance. Og for mange danskere kan det selvfølgelig betale sig, nu bare i endnu højere grad.

Mange penge at spare

Sådan skriver Chris P. i en kommentar på TVSyds Facebook-profil om de nordtyske tankstationer, der i weekenden måtte melde alt udsolgt, fordi danskere var kørt over grænsen for at tanke til 14.50 kr for en liter:

- 4.10 kr billigere var det at tanke for mig.

- Og så købe billige varer, som var på tilbud.

- Mange penge at spare, skriver Agge H. i en anden kommentar, mens Mona P. siger nej til at handle brændstof i Tyskland:

- Handler lokalt. Dyrt eller ej, skriver hun.

Naboer får rabat

I sidste uge satte både Sverige og Tyskland afgiften ned på brændstof. Rabatten er 1,25 kr. pr. liter i Sverige og det dobbelte i Tyskland. I skrivende stund har borgerforslaget om helt at fjerne afgifterne på brændstof fået 93111 støtter, men skatteministeren mener, at lavere afgift er en dårlig idé.