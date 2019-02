Besked til Joachim B: Kærlighed

Kærlighed og anerkendelse er bedre for integrationen end politisk mobning, skriver Sikandar til Joachim B, der undrer sig over at mange indvandrere ikke giver deres børn 'danske navne'.

- Joachim B. Olsen spørger hvorfor ny-danskere ikke giver deres poder danske navne.

- Jeg spørger hvor længe Joachim B. Olsen vil kalde ny-danskere 'ikke-vestlige 3. generations indvandrere'?

- Hvor mange generationer skal der til, før man kan kaldes dansker?

Slægt fra Pakistan - oprindelsessted Rigshospialet

Sådan indleder Sikandar S, der er folketingskandidat for Alternativet, et brev til nationen! Sikandar har nemlig som titusindvis af andre danske set Liberal Alliances Joachim B. Olsens opslag om indvandreres valg af navne:

Joachim er fra Jylland, hans navn er fra mellemøsten

- Min slægt er fra Pakistan, men mit oprindelsessted er Rigshospitalet og Nørrebro.

- Jeg opfatter Joachim B. Olsen, som dansk, selv om han er jysk 1. generations indvandrer og hans hebræiske navn er fra Mellemøsten.

- Jeg kender mest 'Joachim' fra Prinsen og fra bogen om 'Elefanten Joachim'.

- Navne er populære på skift i forskellige årtier, landsdele, kulturer og modelunder. Og nogle er mest til nye navne, andre til slægts- og kulturnavne.

Trist at blive mistænkeliggjort

- Hverken 'Panduro, fra en spansk dragon, der slog sig ned i Kerteminde under Napoleonskrigene, eller jazzmusiker og Ridder af Dannebrog Chris Minh Doky er mindre danske, trods deres 'ikke-dansk' klingende navne.

- Det er retorisk stigmatiserende hver gang en politiker kalder unge ny-danskere, som andet end det de er, nemlig danskere.

- Og det er trist, at både Joachim B. Olsen og Matias Tesfaye dertil mistænkeliggør og kritiserer unge ny-danskere og deres forældre for ikke at ville integreres - på grund af navnevalg og danske musikidoler?

Ikke mobning - men kærlighed

- Politisk mobning af udvalgte samfundsgrupper er ikke på Alternativets dagsorden.

- Den negative 'Dem og os' diskurs skaber ikke integration.

- Det gør kærlighed, inklusion, accept og anerkendelse, og et aktivt medborgerskab for alle, skriver Sikandar.

Skideirriterende

På nationen! fik Joachim Bs spørgsmål mere end 250 kommentarer, og de mest populære, giver faktisk politikeren ret:

- Jeg er ALDRIG, som i aldrig nogensinde, enig med Joachim B Olsen om noget som helst, så det er da egentlig skideirriterende, at han her har ramt en pointe lige på kornet.

- Ser man på USA som er en nation af indvandrere - der har rigtig mange sat en ære i at de har fået et navn som er 'amerikansk' (hvordan man så end definerer det) og så bare givet det i tilnavn til det slægtsnavn de tilhører - eller de har “amerikaniseret” deres navne (Som mange af danskerne gjorde).

Man får arbejde med et dansk navn

- Det signalerer at 'vi tager vores nye land til os' - så egentlig, så må jeg sige, - udover at det er fandens, det er Joachim som er kommet med det - han har ret, skriver Morten J, og Verner V har denne kommentar:

- Hvis de har et dansk navn risikerer de jo at få arbejde, skriver Verner.

