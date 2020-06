Bestilte for 5000 kr: Ingen hentede pizza'erne

Det er ikke en god oplevelse, når jeg er nødt til at smide dem ud igen, siger pizzamand fra Fanø, der har været udsat for omfattende fupbestillinger.

- Lad de unge lømler betale for de pizzaer de har bestilt

- Alternativt må deres forældre til læderet.

- Nårhhh nej - der er jo sikkert tale om curlingbørn, som ikke engang ved hvad en løftet pegefinger betyder.

Har tabt en masse penge

Sådan skriver Jan K i en af de 10 kommentarer, der pt er skrevet på jv.dk om Fanø Pizza, der siden april måned er blevet udsat for fire gange pizza-fis.

- De driller os bare.

- Jeg har tabt en masse penge, og jeg ved ikke, om forsikringen dækker det.

- Jeg arbejder for at lave en masse pizzaer, så det er ikke en god oplevelse, når jeg er nødt til at smide dem ud igen, siger ejer Mostafa til avisen, der også kan fortælle, at øens betjent har fat i de unge menneske, der har bestilt pizzaer på i alt 5000 kr - uden at hente dem.

De burde betale frivilligt

Avisen kan dog også fortælle, at de unge mennesker nok ikke bliver straffet for deres opfindsomme drilleri, da Mostafa ikke har råd til at tage sagen i retten:

- Kr. 5000, (er) et beløb som drengene burde betale af egen drift.

- Og så iøvrigt være taknemmelige for at de slipper for en anmeldelse.

- Håber forældrene kommer på banen, skriver jan R i en af de andre kommentarer, mens Jens LP synes pizza-løjerne skal arbejdes af:

- Mon ikke det ville hjælpe lidt på dem, dersom de uvorne unger kom til at gøre rent i pizzariaer i weekenden, indtil de har lært lektien, skriver Jens, men hvad tænker du?