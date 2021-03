Betaler 183.000 kr. i skat: Vil vaccineres NU

Henrik bor i Malmø, men arbejder og betaler skat i Danmark, og i begyndelsen af februar fik han at vide, at der arbejdes på vaccineplan for ham og andre sårbare udlandsdanskere. Men arbejdes der hårdt nok, spørger han nu sig selv og nationen! om

- Hej.

- Jeg hedder Henrik, jeg er 49 år gammel. Jeg er bosiddende i Malmø og arbejder i København.

- Jeg har diabetes og bronkitis og er iflg. min læge i kategori 5 iflg. vaccinekalenderen, da det er forventet at corona kan være farligt for mig.

- Men fordi jeg er bosiddende i Sverige, er der ingen, der kan fortælle mig, hvornår jeg kan blive vaccineret.

Har spurgt i snart to måneder

Sådan indleder Henrik S. et brev til nationen! om den utrygge situation, han og andre udlandsdanskere er i, når det gælder vaccine. Det er er ikke den første henvendelse om problemet, nationen! har modtaget, siden vaccinationsprogrammet begyndte, men Henrik har virkelig gjort sig store anstrengelser for at få at vide, hvornår det bliver hans tur, og nu vil han have svar.

Hans brev – som nationen! har bedt Sundhedsstyrelsen kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg har ud over min egen læge snakket med sygehuset, en patientvejleder, Region Hovedstaden, vacciner.dk, Styrelsen for Patientsikkerhed,Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

De siger der ikke er en plan

- Alle steder siger de bare, at der ikke er en plan for, hvordan vi udlandsdanskere skal vaccineres. Og så bliver jeg henvist til et nyt sted hver gang, hvor jeg kan prøve at spørge.

- I starten af februar fik jeg en mail fra Sundhedsstyrelsen, hvor de skriver, at der arbejdes på sagen:

- Men intet er sket siden.

Betalte 183.000 i skat - og er sundhedsforsikret i Danmark

- Jeg arbejder som sagt i Danmark og betaler en forholdsvis høj skat, for mig i hvert fald:

Henrik har taget et screenshot fra seneste årsopgørelse.

- Jeg er derfor sundhedsforsikret i Danmark, på lige fod med alle andre i Danmark og har iflg. alle, jeg snakker med, ret til vaccine i Danmark, men der sker bare intet.

- Vi er 35.000 danskere i grænselandet i Sverige alene, og alle, jeg har hørt fra, har intet hørt fra de danske myndigheder.

Sundhedsstyrelsen bad ministeriet svare: Nåede det ikke

- Håber det her kan være med til, at det bliver taget op og behandlet seriøst, skriver Henrik, og Sundhedsstyrelsen svarede onsdag, at de havde aftalt med Sundhedsministeriet, at de skulle svare, men det har ministeriet ikke nået.