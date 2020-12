Betaler efter tre rykkere: Lone tør ikke andet

For et par uger siden åbnede Lone sin postkasse – det gør hun ikke så tit. Og da hun så, at der lå tre (3) breve fra Europark om den bøde, hun troede for længst var ude af verden, blev hun vred – og betalte.

- I forbindelse med undersøgelse den 8. juli på Horsens Sygehus parkerer jeg på sygehusets område og trækker billet.

- Det sker, som man kan se af stemplet kl. 11:08).

- Umiddelbart herefter placerer jeg den - synligt selvfølgelig - i forruden på min bil. Og tjekker at bilen holder korrekt i båsen.

Tjekkede en ekstra gang

- Jeg kan også huske, at jeg går tilbage til billetautomaten ( ca 20 m fra bilen) for at sikre mig, at jeg fik indløst korrekt billet - der var flere typer.



Sådan indleder Lone F et brev til nationen! om den i hendes øjne komplet urimelige behandling hun lige nu er udsat for fra Apcoa/Europarks side.

Lone betaler kl. 11.08 - og P-vagten observerer fra 11.10-11.17.

Fik diagnose og så en P-bøde

For Lone fik en afgift, som du nok har regnet ud, og hele forløbet omkring den klage er så uforståeligt, at hun synes hele Danmark skal høre om den. hendes brev – som Apcoa/Europark svarer på nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Jeg går ind til undersøgelsen der desværre udløste en diagnose og ’løfte’ om flere operationer, og noget trist forlader jeg sygehuset og returnerer til min bil.

-Til min store overraskelse har jeg fået en P-bøde på 526kr.

Min bil har været overvåget fra 11:10 til 11:17 fordi den mangler gyldig billet???



- Ved automaten står der en p-vagt som jeg henvender mig til i forventning om, at sagen så straks kan løses... “Det har jeg ikke noget med at gøre “ lyder svaret.

Irriteret kører jeg hjem

- Noget irriteret kører jeg tilbage mod Aarhus, og forsøger derefter straks at kontakte Apcoa, men finder ud af, at man ikke kan ringe vedr. klager, men skal klage via Apcoa’s hjemmeside, hvor der findes et elektronisk værktøj, man så udfylder.

- Der er mulighed for at uploade fotos, så jeg uploader foto af den gyldige billet, betaling fra min konto så jeg kan bevise at pengene er trukket, samt et billede af billetten placeret i forruden.

- Klagen indsendes og jeg forventer at få et svar hurtigst muligt.

- Det sker ikke, og Apcoa kontaktes telefonisk og jeg får at vide at: ’Det kan tage meget lang tid før du hører noget’.

- Jeg afventer så svar - elektronisk formoder jeg, da klagen jo er indsendt elektronisk.

Tre rykkere i postkassen

- Men så … ved tømning af postkasse for reklamer ( ingen bruger postkasser mere - gør de ???, opdager jeg breve fra Europark, der har sendt flere rykkere og nu truer med inkasso.

Tør ikke andet end at betale

- Og det på en sag, hvor der er gjort indsigelse via deres eget elektroniske klagesystem - og hvor jeg som klager IKKE har fået svar på min klage.

- Jeg indbetaler så - under protest - de nu 826 kr, da jeg umiddelbart ikke tør andet.

- Jeg ringer igen og udtrykker undren over, at de kan rykke på en klagesag, hvor jeg ikke har modtaget svar på min henvendelse, og jeg får oplyst en mailadresse.

- Jeg skriver også at jeg forventer tilbagebetaling af beløbet.

- Til min store overraskelse får jeg nu svar fra Europark, der oplyser, at sagen er i bero, mens den undersøges.

Parkerer nu langt væk fra hospitalet

- Jeg har siden erfaret, at jeg ikke er den eneste med uretmæssige p-bøder i området ved Horsens Sygehus ... en skam jeg ikke vidste det før undersøgelsen den dag. Det er tilsyneladende en kendt sag blandt personale og brugere af området.

- Har siden parkeret langt fra sygehusets område, da ovenstående hændelse er totalt uforståelig og uacceptabel, skriver Lone, der ikke forstår Europarks/Apcoas forretningsmetoder.

nationen! har bedt Apcoa/Europark om at svare på, om de har set Lones betaling (p-billet OG bankkvittering). Og om de vil beholde de penge hun nu har betalt under protest. De svarer at de ikke kommenterer enkeltsager, men:

Den lå med bagsiden op

- Vi kan dog nævne, at sagens kontrolgebyr blev pålagt fordi p-billetten var placeret på bilens instrumentbord med bagsiden op. Dermed kunne vores medarbejder ikke kontrollere p-billetten.

- Vi kan oplyse, at når vi modtager henvendelser vis vores hjemmeside, da sættes sagen i bero indtil bilisten har modtaget svar på henvendelsen.

- Såfremt en bilist har henvendt sig, uden at have modtaget svar, da opfordrer vi bilisten til at henvende sig på ny og gerne vedhæfte dokumentation på tidligere fremsendte henvendelser.

Og der er skilte

- Vi foretager på baggrund af indkomne henvendelser en individuel vurdering af sagen.

- På den omhandlede parkeringsplads fremgår det af de skiltede regler og vilkår for parkering, at parkering er tilladt mod gyldig betaling. Ligeledes fremgår det af skiltningen, at p-billetten/indtjekningsbilletten skal placeres synligt bag bilens forrude.

- Korrekt og synlig placering af p-billetten/indtjekningskvitteringen er nødvendiggjort af kontrolhensyn.

Så skulle den sag være opklaret

- Er p-billetten/indtjekningsbilletten således ikke placeret på en kontrollerbar måde, er det ikke muligt for p-vagten at konstatere, at der er foretaget gyldig betaling for den foretagne parkering, skriver Apcoa presse, der også lige kan olyse at Vestre Landsret i 2015 tog stilling til, at kontrolgebyr må pålægges i den situation, hvor det ikke kan konstateres, at der er en gyldig p-billet og samtidig at der ikke er grundlag for at kræve kontrolgebyret annulleret efterfølgende, selvom bilisten må kunne fremvise en b-billet.

Apcoa håber at deres svar har opklaret eventuelle uklarheder, men hvad tænker du?