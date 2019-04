Betaler 'Facebook-bøde': Christina vil ikke give sine ting væk

I januar fik butiksejeren en bøde på 5000 kr for at vise overvågningsbilleder på Facebook - og i weekenden gjorde hun det igen

- Jeg ved godt, at det koster mig en bøde, men den er jeg villig til at betale. Jeg føler mig så uretfærdigt behandlet.

- Jeg har hverken lyst eller råd til at give mine ting væk.

Der er en effekt

Sådan siger Christina Sommerstedt, indehaver af herre- og dametøjsbutikken Concept på Nytorv i Slagelse til sn.dk, efter at hun i weekenden efterlyste to tilsyneladende langfingrede kunders rapseri i forretningen på Facebook og Instagram med overvågningsvideo - selv om hun godt ved, at den slags er ulovligt.

- Vi kan se, at der er en effekt, fortsætter butiksejeren, der efter opslaget blev kontaktet af en 'fætter' til kvinderne, der har leveret nogle af de stjålne varer tilbage og aftalt, at der bliver betalt for de resterende varer.

Parat til at gøre det en tredje gang

- Og hvis ikke betalingen falder, bliver billederne sendt ud i offentligheden igen.

- Så må jeg betale de bøder, jeg får, siger butiksindehaveren, der tilbage i januar fik en bøde på 5000 kr for at vise overvågningsbilelder på Facebook.

Sæt et skilt op

nationen! har flere gange debatteret lignende sager, og da Vibeke fra Ønskebørn-butikken i Aabenraa i december fortalte, hvad hun fik ud af at bruge Facebook, så deltog mere end 24.722 læsere i debatten.

De fleste mente, at butiksejerne skal have lov til at efterlyse folk, og at de bare skal sætte et skilt op i deres butik: