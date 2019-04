Betaler fuld husleje: Bedst I ikke er hjemme

Vi har fået nok, skriver en lejer fra Skælskør, der har levet i et renoveringshelvede i et halvt år. Boligselskabets svar er, at lejeren selv skulle have betalt for en genhusning

- Efter et halvt år på en byggeplads- i en lejlighed, som mere og mere ligner en losseplads, da håndværkerne bare smider deres affald/materialer - har vi fået nok!

- Vi lever med, at stilladset buldrer der ud af, bare den mindste vind får det til at larme.

- Dem, der er hjemme, skal høre på en borehammer banke fra 7 til 16, eller de fræser/fuger hele dagen.

- De spærrer vejene for beboerne, så vi skal gå fra boligblokkene og rundt om Netto for at komme ned til bilen.

- En udfordring med små børn eller ældre, som er dårligt gående.

Skal rydde hele lejligheden

Sådan indleder en af beboerne i Skælskørs Boligselskabs lejligheder på Jernbanevej et brev til nationen! om det ombygnings- og renoveringshelvede, han lever i. Og den mur af ligegyldighed, han føler, han bliver mødt med, når han beder boligselskabet om hjælp. nationen! har bedt Skælskør Boligselskab kommentere brevet - deres svar kan du se nedenfor. Lejerens brev fortsætter således:

- Vi er tilmed nu blevet varslet om, at det vil være bedst, at vi ikke er i eget hjem i 14 dage - som vi ellers betaler fuld husleje til selv i byggefasen!

- Vi skal rydde vores badeværelse, gang, og så skal der fjernes omkring radiator - det vil sige stue og værelserne plus køkkenet.

- Vi skal altså rydde hele lejligheden, så de kan komme til i 14 dage uden genhusning.

- Vi har prøvet at komme igennem til boligselskabet flere gange, men beskeden er, at de ringer tilbage og så høre man ikke fra dem, lyder det fra den frustrerede lejer, og i det svar, boligselskabet har sendt til nationen!, er der ikke megen hjælp at hente - men der er møde på mandag.

Skulle selv betale hvis de skulle genhuses

- Huslejen i almene boliger fastsættes efter et princip, der hedder balanceleje.

- Det vil sige, at den husleje, du betaler, dækker de udgifter, der er. Det gælder eksempelvis ejendomsskatter, vedligeholdelse af bygninger og lignende.

- Ingen skal nemlig tjene på at udleje almene boliger – det er et af grundprincipperne i at bo alment.

- Hvis alle beboerne i afdeling Jernbanevej skulle genhuses, ville det være dem selv, der skulle dække udgiften hertil via opsparinger i huslejen.

- Denne merudgift kan sjældent rummes i økonomien i en renoveringssag, fordi huslejestigningen vil blive for stor til, at beboerne vil kunne betale den. Huslejestigninger i forbindelse med renoveringer er typisk store i forvejen, og det er derfor ikke unormalt, at beboerne bliver boende i deres boliger, mens renoveringen foregår.

- Endelig skal huslejestigningen godkendes af kommunen, der er den tilsynsførende myndighed. Og det sker kun i de tilfælde, hvor kommunen skønner, at huslejen vil blive til at betale for beboerne fremover.

Tæt dialog med afdelingsbestyrelse og beboere

- Beboere i afdeling Jenbanevejs boliger, der sammenlægges eller ombygges til tilgængelighedsboliger, bliver genhuset, da disse boliger bliver skilt ad og dermed er ubeboelige, mens renoveringen foregår. Det er som nævnt normalt, at beboere i boliger, hvor der skiftes tekniske installationer (stigstrenge, vand, faldstammer, varme og lignende), forbliver i boligen.

- Dette gælder også ved udskiftning af vinduer/hoveddøre og tag.

- Formand og næstformand for Skælskør Boligselskab har fulgt renoveringen tæt og er i dialog med afdelingsbestyrelsen. Det planlagte orienterings-/dialogmøde med beboerne er nu til afholdelse i næste uge 15. april 2019, skriver Jørgen Henriksen, teamchef, afdeling 6, Skælskør Boligselskab, der også gør opmærksom på, at beboerne på orienteringsmøder i 2017 og 2018 er blevet orienteret om de gener, der er ved at bo i en bolig, hvor der renoveres.