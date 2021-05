Betaler min topskat med glæde

4-6000 børn, der lever i kontanthjælpsfamilier, kan se frem til en lidt mindre presset hverdag, med et nyt kontanthjælpssystem. Nationen! har fået et brev fra en topskatteyder, der synes det er helt i orden

- Vi er en husstand med to IT lønninger, og betaler masser af topskat.

- Men vi betaler vores skat med glæde, og synes vi får meget for pengene.

- For selv om vi betaler meget i skat, så har vi stadig en stærk købekraft set med globale øjne . Så hvordan i alverden kan man så brokke sig – er det fordi man er forkælet eller grådig?

- Vi har allerede nu mere end de fleste, når blot man husker at se ud over sin egen næsetip.

Lidt mere tåleligt kontanthjælpssystem: Ja Tak

Sådan lyder de første sætninger i en mail nationen! modtog i dag om de forslag til et nyt kontanthjælpssystem – en mail, der havde overskriften ’Lidt mere tåleligt’ kontanthjælpssystem? Ja tak!’, og var afsendt af en person, der af oplagte grunde ikke skal have sit navn frem.

Manden vil dog gerne vise både lønseddel og årsopgørelse frem, for at vise, at han sidste år betale 296.000 i skat – og 66.000 i AM-bidrag. Og det fine er, at han og konen faktisk er enige i deres holdning til skat. Og at hun endda tjener cirka det samme og derfor betaler cirka samme skat. Hans brev fortsætter nemlig således:

Bidrager vel med en rund million

- vi har vel en husstandsindkomst på ca. halvanden million. Dvs. vi betaler ca. 650.000 – 700.000 om året i skat, uden at medregne moms, ejendomsskat, osv. osv.

. Jeg tænker vi bidrager med en lille rund million til samfundet om året. Vi har ikke anden gæld end huset (heller ikke bilerne pt.), og huset vi bor i stiger løbende i værdi.

- Og ja, vi betaler skatten med glæde!

-Det er rart at bo i et samfund der tager sig af sine svageste medlemmer.

Vores børn får ikke 'overklasse-griller'

- Det er rart at vores børn kan føle lighed med de andre i klassen, og ikke får ’overklassse-griller’.

- Det er rart, at vi ikke skal vade hen over syge mennesker i rendestenen, når vi handler dagligvarer.

- Det er rart at føle samfundet tager sig af vores børn, når de uforskyldt har brug for det.

- Det er rart at vide, at deres uddannelse og fremtid er tryggere end nærmest alle andre lande i verden.

Flæskesteg og fladskærme

- Danskere kan købe flere flæskestege, fladskærms-TV og flybilletter end 80% af klodens befolkning.

-Vi har et højt serviceniveau samtidigt med vi har en høj købekraft.

-Hvis man med sådan en høj levestandard stadig brokker sig over skatten, så er man simpelthen bare forkælet. Som et uopdraget barn, der har det som blommen i et æg, men alligevel er konstant er utilfreds, skriver den glade skatteborger, men hvad tænker du?