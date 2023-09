Betaler russer 3,5 millioner: Kæmp mod Putin

Kort efter Ruslands invasion besluttede Zelenskyj at give en bonus til russiske soldater, der overgiver sig - og tager militært udstyr med. Så nu får Maksim Kusminov 3,5 millioner kroner

- Han får dem udbetalt i den nationale valuta, selvfølgelig.

- Det er den officielle lov, underskrevet af Ukraines præsident i april 2022, om passende kompensation, når en person skifter til Ukraines side og medbringer russisk udstyr.

Skift til Ukraine

- Så endnu en gang.

- De russere, der ikke ønsker at blive krigsforbrydere, overgiv jer venligst, skift til Ukraines side, beskyt jeres egen værdighed og samvittighed. Og kæmp mod Putins regime.

Den russiske soldat Maksim Kusminov landede en Mi-8-kamphelikopter i Ukraine - og overgav sig. Foto: Den ukrainske efterretningstjeneste.

Sådan siger Andrij Yusov fra Ukraines militære efterretningstjeneste ifølge Kiyv Post om de 500.000 dollars, den nu tidligere russiske soldat Maksim Kusminov, der efter aftale med den ukrainske hær landede sin russiske kamphelikopter i ukrainsk territorium i august, nu får.

Hele familien kom ud

Som en del af aftalen var hans familie i Rusland blevet smuglet ud af landet, bekræftede Ukraines efterretningschef, Kyrolo Budanov, forleden:

- Vi var i stand til at få hele hans familie ud, uden at det blev opdaget, siger Budanov ifølge en lokal radiostation.

