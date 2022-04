Betalte 110.000 kr. for opbevaring: Tæpper ædt op af møl

Palle og Ulla havde ikke regnet med, at der var møl i det lagerhotel, de brugte til deres ægte værdifulde ægte tæpper. Shurgard siger, at folk selv er ansvarlige for forsikring

- Hej.

- Jeg hedder Palle og min hustru hedder Ulla.

- Vi har i en længere periode fra 2012 lejet depotrum hos Shurgard i Hørsholm.

- I forbindelse med nyt huskøb tømte vi så rummet i september og opdagede til vores overraskelse, at vores ægte tæpper var ædt af møl.

Kontoret kunne ikke hjælpe

Sådan indleder ægteparret Palle og Ulla en mail om deres ægtetæpper og de møl, der har gnasket dem i stykker.

For selv om parret troligt har betalt 750 kroner pr. måned for deres opbevaringsrum i den tro, at alt foregik under forsvarlige forhold, så viste virkeligheden sig at være mere barsk.

Parret ved lige nu ikke, hvad de skal gøre, men de tror, at der måske er andre Shurgard-kunder, der har været for det samme, og dem vil de gerne advare.

Deres brev – som Shurgard kommenterer nedenfor – fortsætter således:

Vi har betalt 110.000 i leje - og troede det var trygt

- Kontoret beklagede og nævnte faktisk, at de havde haft et møl angreb. Men derudover kunne de ikke hjælpe.

- Vi har fremsat et erstatningskrav til Shurgard ,men de nægter at erstatte noget, idet vi havde vort indbo forsikret hos Codan.

- Men Codan vil ikke erstatte, da skaden er forvoldt af levende dyr.

- Der er tæpper for en samlet værdi af cirka 100.000 kroner, men vores krav er 35,000, da vi er med på, at ægte tæpper ikke er oppe i tiden.

- Vi har betalt Shurgard et samlet beløb gennem tiden på cirka kr. 110,000, i den tro at det var opbevaret trygt, skriver Palle og Ulla, og nationen! har sendt brevet til Shurgard og spurgt om de kan bekræfte, at der har været møl i Hørsholm-afdelingen, mens Palle og Ulla har haft et rum? Og om andre kunder/lejere har klaget over møl-angreb? Og endelig, hvad de siger til Palle og Ullas krav om 30-35.000 kr for tæpperne?

Alle kunder skal have forsikring

Og det svarer Shurgard på sådan her:

- Alle Shurgard anlæg har et løbende skadedyrsbekæmpelsesprogram, for at minimere mulighederne for denne slags hændelser.

- Da det ikke er muligt at fjerne alle risici, er det obligatorisk for alle Shurgards kunder at have en forsikring til, at dække deres indhold i rummet mens det opbevares på vores anlæg.

Og kunden valgte ikke vores partner

- Dette kan gøres direkte igennem Shurgards forsikringspartner (som dækker risici forbundet med skadedyr) eller gennem et eksternt forsikringsselskab valgt af kunden. I dette tilfælde har kunden valgt et eksternt forsikringsselskab.

- Spørgsmål vedrørerende det valgte forsikringsselskabs dækning, skal rettes direkte til det eksterne forsikringsselskab, skriver Shurgard, men hvad tænker du?