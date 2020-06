Betalte 121.000 kr: Bauhaus-chef besøger vred kunde

- Jeg har til min store fortrydelse investeret i et nyt badeværelse gennem Bauhaus.

- De begyndte 24/2 og arbejdet skulle slutte 6/4, men arbejdet er meget forsinket (7,5 uger), og er endnu ikke færdigt.

- Arbejdet har udelukkende været udført i weekender (fra kl. 07:00) og størstedelen af håndværkerne er rumænere, som ikke kan kommunikeres med, da de hverken kan dansk eller engelsk.

Decideret grimt

- Deres håndværk og finish er utrolig uprofessionelt og decideret grimt.

- Tapeten er ved at falde af igen, og der er ikke udført de løsninger som er aftalt. Faldstammen er ikke flyttet som beskrevet i kontrakten, og fliserne er ikke lagt som ønsket.

- Og flere dele er monteret selvom de er forkerte eller ødelagte. Dette gælder både spejl, møbler og glasdøre. Glasdørene er bestilt forkert for 3. gang, og de er derfor stadigvæk ikke korrekte.

De siger ting er færdige - det er de ikke

Sådan indleder Heidi N et brev til nationen! om en badeværelses-drøm der brast – og et håndværkerforløb, hun ikke vil udsætte sin værste fjende for. Heidi har adskillige gange kontaktet chefen for Bauhaus, for at få ham til at få styr på projektet – forgæves. Og derfor håber hun nu, at en omtale i Ekstra Bladet kan hjælpe. Hendes brev – som Bauhaus kommentere nedenfor/har fået mulighed for at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Under hele perioden har der intet tilsyn været fra Bauhaus, og det er udelukkende mig, der kontakter dem.



- Byggelederen har i flere omgange fortalt mig at ting er færdige, men når vi tjekker, viser det sig at være en lodret løgn.

- Aldrig har jeg følt mig så meget gjort til grin, og jeg er målløs over at et stort firma som Bauhaus vælger at håndtere projektet og min situation så uprofessionelt.

Har betalt 121.000 - dem vil jeg gerne have tilbage

- Jeg har allerede betalt 121,000 og mangler at betale 25.000, men jeg vil gerne have at de stopper arbejdet og så vil jeg have mine penge tilbage, skriver Heidi, men Bauhaus mener ikke at Heidi referer forløbet helt korrekt - og er klar til at besigtige badeværelset:

- Det er selvfølgelig beklageligt, at arbejdet er blevet forsinket. Der har været forsinkelser på nogle leverancer og kunden har haft ændret mening undervejs, hvilket har været med til at forsinke processen.

- Kunden har kunnet bruge sit badeværelse fra d. 24. april, selvom der manglede at blive udbedret nogle detaljer. Håndværkerne har primært udført deres arbejde i hverdagene, og så er der efter aftale blevet arbejdet med murer- og maler-arbejdet i weekenden.

Bauhaus: Kunden bad selv om et væghængt toilet

- Vi er ikke bekendt med noget tapet, der falder ned. Vi har, efter kundens ønske, sat væv op.

- Det er nyt for os, at fliserne ikke ligger korrekt, det vil vi selvfølgelig besigtige sammen med kunden og sørge for at rette op på eventuelle fejl.

- Faldstammen er ikke flyttet, fordi kunden undervejs i processen ændrede mening, og besluttede sig for et væghængt toilet i stedet for et gulvmonteret toilet.

- Det er korrekt, at maleren ikke taler perfekt dansk, fordi han er kommet hertil fra Syrien. Han er bosiddende i Danmark og har taget en maleruddannelse i Danmark i 2017.

- Vi (både vores leder fra Montageservice og varehuschefen) har løbende været i kontakt med kunden, og det er selvfølgelig yderst beklageligt, at hun ikke er tilfreds med processen.

Der kommer ny glasvæg i næste uge

- De billeder, som kunden har sendt med, er ikke sådan som det ser ud længere. De ting er der blevet rettet op på efter gensidig aftale med kunden.

- Vi ønsker selvfølgelig, at kunden bliver tilfreds med hendes nye badeværelse, og derfor bliver der blandt andet monteret en helt ny glasvæg til brusenichen i næste uge.

Og jeg tager ud til kunden når det passe hende

- Ydermere har vi tilbudt kunden, at jeg personligt sammen med vores leder fra Montageservice, tager ud til kunden, når det passer hende og aftaler, hvordan vi kommer i mål med projektet, så hun bliver glad for sit nye badeværelse, skriver salgsdirektør Palle Johansen til nationen!, men hvad tænker du?