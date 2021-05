Betalte 1299 kroner for montering: Har ventet siden november på Power

- Mine forældre købte et stort TV hos Power i november. De betalte 9999 kr.

- Det blev så endelig leveret d. 3/12 – ved kantstenen.

- D 15/12 kom montøren så, men kunne ikke tilsluttet det, da der manglede et satellit stik.

Vi kunne sagtens få et med satellit-stik

- D.27/12 spørger vi i butikken om TV’et så kan byttes til et med satellit stik, og det kan vi sagtens.

- Det blev så bestilt, og der er da også netop ankommet i torsdags d. 29/4.

- Men Power kan ikke sige noget om, hvornår montøren kommer.

De betalte for TV og montering i november - og fredag d. 7. maj, ser det ud til at blive virkelighed

Sådan indleder Pernille H et brev til nationen! om glæden ved at købe et nyt tv – og ærgrelsen over, at det nye TV efter seks måneder ikke er sat til. Pernille forældre er gamle – og hun bor flere hundrede kilometer væk – og hun håber, at hun med nationen!-hjælp nu kan råbe Power op. Powers kommentar til sagen kan du læse nedenfor – Pernilles brev fortsætter nemlig således:

Min forældre har været meget tålmodige

- Jeg synes mine gamle forældre har været meget tålmodige.

- Jeg har prøvet at hjælpe dem så meget jeg kan, både fra København og når jeg har været på besøg til jul påske og nu i store bededagsferien. De bor på Lolland.

- Jeg har chattet med i hvert fald 6 forskellige Power-medarbejdere, og har efterhånden ikke tal på antal telefon samtaler. jeg har haft med kundeservice.

- Vi har også forsøgt at besøge butikken 2 gange - mine forældre har endda været der en gang uden mig – men ingenting hjælper.

Men behandlingen?

- Hvordan kan det være, at Power udsætter kunder for sådan en behandling, skriver Pernille, og nationen! har spurgt Power, hvad de mener om forløbet – og om de vil svare på, hvornår Pernilles forældres får besøg af en montør, så de kan se TV. Og det vil de gerne:

- Vi kan kun beklage at der gået rod i ombytningen og montering af det andet TV og at vi ikke omgående er lykkedes med at rette op på fejlen.

Power: Vi har fundet en god løsning

- Der er tale om internt kommunikationsfejl fra POWERs side og det kan vi kun beklage dybt.

- Vi har sammen med Pernilles forældre fundet en god løsning og samtidigt har vi gennemgået forløbet internt for at undgå en lignende fejl i fremtiden, skriver Power til nationen!, og Pernille kan supplere med at montør har ringet og meddelt sin ankomst fredag mellem 12 og 16.