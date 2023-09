Betalte 13.735 kr: Så vendte de om

Knud betalte 13.735 kroner og glædede sig til at se Nuuk i Grønland. Men krydstogtskaptajnen ville ikke sejle hele vejen pga for meget is

- Jeg købte et krydstogt til Island og Grønland – for 13.735 kroner.

- Der var en fin flyvetur inkluderet i prisen, og vi så tre steder på Island.

- Helt OK.

- Men så skulle vi på havet til Grønland.

Is ved Grønland - vi vender om

Sådan indleder Knud E. en mail til nationen! om at glæde sig til at se Grønlands hovedstad Nuuk og så finde ud af, at krydstogtskibet har problemer med at sejle i is.

For skibet nåede kun til Grønlands østkyst, Knud nåede i land tre timer, og så sejlede skibet retur til Island. Uden Nuuk-besøg. Knud har forsøgt at gøre MyCruise opmærksom på problemet, som han synes bør udløse en solid tilbagebetaling, men de har afvist hans krav.

Tilbage til Island - snydt for Nuuk

Knuds brev – som nationen! har bedt MyCruise svare på – fortsætter nemlig således:

Annonce:

- Alle ombord glædede sig til komme til Nuuk, men da vi sejlede ud af bugten drejede vi af og sejlede tilbage mod Island.

- Kaptajnen meddeler, at der er for meget is.

- Vi finder ud af, at skibet sidste år heller ikke kunne gennemføre sejladsen til Nuuk.

Ferie ødelagt - vil have halvdelen tilbage

- Det synes jeg er svindel.

- Min ferie blev ødelagt, men da Island var ok, er jeg tilfreds med at få halvdelen tilbage, skriver Knud, og nationen! har spurgt MyCruise om det er korrekt, at de har solgt et krydstogt med et besøg i Nuuk – på Grønlands vestkyst – og ikke har kunne gennemføre det? Og om de kan bekræfte. At det er sket tidligere – og om de vil give Knud halvdelen af rejsens pris retur? Og det svarer de på således:

- Ja, det er korrekt at vi som agent for Norwegian Cruise Line har solgt en krydstogtsrejse på ti nætter med en forventet sejlrute med tre stop på Island og tre stop på Grønland til Knud.

Annonce:

- Og at de var nødsaget til at ændre i sejlruten pga. is i farvande omkring Grønland, hvilket gjorde at Knud og de øvrige gæster kun fik et enkelt stop på Grønland i stedet for tre.

Meget beklageligt

- Det er meget beklageligt, men gæsternes sikkerhed kommer altid først.

- Vi bliver ikke orienteret hver gang at et skib ændrer sejlrute og vi har ikke hørt om at skibet havde samme problem ugen før, men det er noget vi har set sker af og til igennem de sidste 15 år vi har formidlet krydstogtsrejser – og ja, risikoen for ændringer er større når man bestiller et krydstogt som sejler i farvande med is/isbjerge eller områder med mere uforudsigeligt vejr.

- Ændringen har mig bekendt intet at gøre med om skibet er bygget til at sejle i is, da jeg ved at rederier med Polar Class 6 ekspeditionsskibe (kan sejle i farvande med is op til 120 cm).

- F.eks. har Hurtigruten som jeg havde møde med torsdag, også aflyst anløb på Grønland flere gange denne sommer, bl.a. pga. isbjerge.

Annonce:

Vi giver ikke yderligere rabat

- Kort sagt, så overholder Norwegian Cruise Line, og andre krydstogtsrederier, alle sikkerhedsstandarder ift. deres skibe og må gerne sejle i disse farvande, og det afgørende ift. eventuelle ændringer af sejlrute er ofte vejret og størrelsen af isen/isbjergene i farvandene omkring de planlagte stop.

- I forhold til kompensation, så har vi været i dialog med Norwegian Cruise Line og de har givet 100 USD i kompensation ombord og derudover en rabatkupon/voucher på 20 % rabat på et andet krydstogt med Norwegian Cruise Line, hvilket modsvarer cirka den andel af rejsen, som blev ændret (2 ud af 11 dage).

- MyCruise er agent for rederiet og agerer i henhold til vores og rederiets betingelser, og giver ikke yderligere rabat end det rederiet allerede har givet, skriver MyCruise, men hvad siger du?