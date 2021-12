Betalte 166.725 kr: Håndværker forsinket

Heidi valgte et firma, der lovede at de kunne lave hendes badeværelse på seks uger. Det kunne de ikke, men til nationen siger de, at det nok skal blive lækkert, når det er færdigt.

- Hejsa, jeg hedder Heidi og har igennem længere tid sparet penge sammen til et nyt badeværelse i min andelsbolig.

- Efter at have fået div tilbud og forskellige ideer til badeværelset faldt valget på Badmodul, da de både havde en god løsning og kontrakt garanti for at mit badeværelse ville stå færdigt efter 6 uger.

Glasvæggen blev også dyrere

- Den samlede pris udgør 185250 kr og dertil en glasvæg, som jeg muntligt havde fået besked om koster imellem 7-10000 kr, men har fået en regning på 17990 kr.

- Heraf er der allerede betalt 166725 kr i løbende afdrag og glasvæg med den meget dyrere pris.

Sådan indleder Heidi, der bor med sin datter og en kat, et brev til nationen! om drømmen om et nyt badeværelse – og virkeligheden, der er et kaos af byggerod og forsinkelser. For de seks uger er blevet til 12 uger, og selv om firmaet lover og lover er kontakten med firmaet mere eller mindre gået i stå.

Og de siger mellem 8 og 9

Bl.a havde hun en oplevelse, hvor hun en dag blev ringet op af den byggeansvarlige, der fortalte at han sammen med maleren ville komme dagen efter imellem kl 8 og 9. Men gæt hvad - hverken den ene eller anden dukkede op. Heidi har også sendt en liste over de ting, der mangler at blive lavet selv om regningen stort set er betalt. Den kan du se nedenfor – hvor du også kan læse, hvad firmaet har svaret nationen! Heidis brev fortsætter nemlig således:

Vi kan ikke vaske og bade

- Til trods for kontrakten på seks uger, er jeg nu gået ind i 12 uge og der er mange fejl og mangler.

- Der har ellers både været håndværkere en lørdag, en søndag og flere aftener til både kl 20 og 22.

- Men… vi kan ikke bade herhjemme og vasketøj må vi ofre en formue på på vaskeriet.

- Jeg har skrevet, at de burde refundere vaskepenge for hele perioden, efter kontrakt pålydende de 6 uger - jeg foreslog 100 kr om ugen, men dette har jeg heller ikke fået et svar på, skriver Heidi, og Badmodul – som nationen! har bedt kommentere på sagen og svare på, hvordan de selv synes de har behandlet Heidi – har sendt dette svar:

Ærgerlig situation

- Det er selvfølgelig en ærgerlig situation, men vi er flere gange dagligt i dialog med Heidi omkring hendes projekt.

- Så sent som i dag har vi talt med hende flere gange og vores byggeleder er også på vej ud til hende igen.

- Der er nogen fejl og mangler derude, som vi er i gang med at udbedre.

Vi er i konstant dialog - det bliver lækkert

- Heidi ender selvfølgelig med at få det lækre badeværelse, som hun har bestilt.

- Vi er selvfølgelig ærgerlig over at vores kunde har denne oplevelse af processen, men vi forsøger hele tiden at være kontaktbar for Heidi og alle vores andre kunder.

- Vi svarer vores kunder så hurtig som muligt og er konstant dialog med dem så de er trygge i processen, skriver Team Badmodul, men hvad tænker du?