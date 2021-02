Betalte 2431 kr. - lang næse hos Lomax

- Hej.

- Forleden gik jeg på nettet for at lede efter en Ipad.

- Sådan en vil jeg gerne have så jeg kan handle på nettet og betale med mobilepay.

- Jeg er nemli' lammet i den side efter en blodprop.

Det er jeg tryg ved

- Jeg finder en brugt til en god pris hos Lomax.

- Det er jeg tryg ved, da jeg igennem flere år har handlet med selvsamme firma Lomax - via mit tidligere arbejde.

Sådan indleder Jens R., der er 80 år og har én fungerende hånd, en mail til nationen! om netbutikker og de varer, de har til salg. For selv om Jens synes, han gjorde, hvad han kunne for at sikre sig mod snyd, så føler han sig faktisk snydt. Butikken tog nemlig penge for en vare, de ikke havde på hylden. Det synes han fortjener en debat på nationen, og hans brev - som Lomax kommenterer nedenfor - fortsætter derfor således:

Indbetaler beløbet

- Jeg aftaler det hele med en medarbejder ved navn XX og indbetaler - forud 29.jan. - kr. 2431,25 på ordrenr. 5374924, og får da også en ordrebekræftelse på mail 1.2.21.

- Levering skulle iflg. aftale med medarbejderen ske onsdag 3.2. men Lomax ringer 2.2. og meddeler mig, at jeg desværre ikke får nogen iPad.

- Det synes jeg er mystisk, for hvordan kan de sælge en brugt vare, som de ikke åbenbart ikke har, skriver Jens, og nationen har spurgt Lomax, hvorfor de sælger en iPad, de ikke har. Og om Jens kan regne med at få sine penge retur. De svarer således:

Lagerbeholdningen var ikke korrekt

- Vi er afhængig af, at vores leverandører har varerne på lager, og i dette tilfælde har lagerbeholdningen ikke været korrekt.



- Vi gør alt for at få fat i produkterne, men for nuværende er især Apple produkter svære at få fat i, da der ikke er nok på markedet.

- Jeg formoder, at mangelfulde leveringer grundet corona er årsagen, skriver Lomax' kundeservice, men hvad tænker du?