Betalte 250.000 kr til håndværker: Øv

- I starten af februar måned, blev der påbegyndt en entreprise af vores lejlighed.

- Vi skulle have lavet nyt stort køkken, nyt badeværelse, ny el, nye gulve og nye lofter. Og vi fik et tilbud på 522.000 kr.

Har betalt halvdelen

- 30% af entreprisesummen blev opkrævet inden arbejdets opstart, og så skulle vi betale yderligere 10% ugentligt

- Vi har nu betalt 50% af entreprisen, men alt er gået i stå da virksomheden undervejs i processen er erklæret konkurs



Sådan lyder de første sætninger i en mail nationen! har fået fra Ole og Lotte, der er dybt frustrerede over den måde de er blevet behandlet på af det firma, de valgte til at renovere deres 118 kvadratmeter store ejerlejlighed. Og især den manglende hjælp de efterfølgende har mødt hos Byg Garanti.

Ole og Lotte står nemlig lige nu med en mere eller mindre smadret lejlighed og en hel del byggerod – og aner ikke, hvad de skal gøre. Deres brev – som nationen! har bedt Byg Garanti, der hører under Dansk Byggeri, Dansk Industri om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Vi stolede på garantien

- Inden vi valgte virksomhed sikrede vi at de var medlem af Byg Garanti, som sikkerhedsnet overfor os som private forbrugere, hvis der var ting som efterfølgende skulle laves om

- Nu står vi og har brug for at Byg Garanti hjælper os som forbrugere, men oplever at de bliver ved med at afvise vores henvendelser, hvor de henviser til bureaukratiske skridt såsom skadeopgørelse, nye beskrivelser fra firmaer over det mangelfulde i det arbejde der er udført.

- Derudover er dele af entreprisen udført i modstrid med det aftalte. Bl.a er dørkarme, som det var aftalt skulle spartles og males, blevet fjernet

Som om de vil have at vi giver op

- Det virker som om, at Byg Garanti og Byggeriets Ankeklagenævn bevidst forsøger at gøre processen så dyr og besværlig for forbrugeren, at de til sidst opgiver at kæmpe for det, de er berettiget til, skriver Ole, der har haft besøg af et andet byggefirma, der bl.a. har orienteret dem om at eks. el-arbejdet er udført ulovligt, at stukken i ét værelse er smadret og at den pause, der nu har været i gulvlægningen, har medført, at det skal laves om.

Det kan vi ikke kommentere

nationen! har derfor bedt Byg Garanti om at svare på, hvad kunder som Ole og Lotte – der altså har betalt en stor sum penge – skal gøre for at få ’garantien’ til at virke? Og om de har nogle gode råd til kunder, der som Ole og Lotte, er havnet i byggehelvede – med et firma, der er gået konkurs og en regning, der er halvt betalt?

Men Byg Garanti/Dansk Industri svarer, at de desværre ikke kan kommentere på konkrete sager, så hvad siger du?